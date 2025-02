Playoff di Champions League: Atalanta e Milan in trasferta, la Vecchia Signora ospita il PSV

Si accendono i riflettori sul primo dei due attesi round di 16esimi in Champions League, che vedono coinvolte 3 delle nostre italiane. Ma analizziamo insieme le rispettive avversarie.

La Juventus di Motta spalanca le porte dell’Allianz al PSV. Le ultime uscite bianconere nella massima competizione europea per club non sono state convincenti: si registra un pareggio esterno col Club Brugge e una sconfitta casalinga con il Benfica. Alla fine, la Vecchia Signora si è piazzata al 20esimo posto in classifica generale. Due punti sotto gli olandesi dei PSV. I Boeren stanno vivendo un momento positivo e lo dimostrano anche le prestazioni di Coppa nazionale (mercoledì è arrivato il successo ai quarti contro il Feyenoord) e in campionato (guidano la classifica dell’Eredivisie).

La vittoria della Juventus in questo turno d’andata pagherebbe su Planetwin365 1,90 volte la posta; su Bwin 1,88 e su Pinterbet 1,91. Ricordiamo che i bianconeri hanno vinto cinque delle ultime sei partite disputate a Torino contro squadre olandesi. Molto allettante, la giocata “Handicap 1 (-1)”: parliamo di 3,50 volte la posta su Planetwin365; su Goldbet e Better 3,25. Segnaliamo anche la quota dell’Over 1,5 Casa: la quota è di 1,75 su Planetwin365, come su Better ed Eurobet. La possibilità che entrambe le squadre vadano a segno, giocata “Goal”, pagherebbe su Planetwin365 1,58 volte la posta, come su Eurobet e Betfair.

Il cammino dei bergamaschi nella fase a girone unico è stato positivo. Quest’ultimi hanno chiuso al nono posto in classifica con 15 punti totali. Difatti, la Dea ha sfiorato la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Percorso differente per la squadra di Hayen: i belgi, infatti, sono riusciti ad arrivare nella zona playoff per il rotto della cuffia: con 11 punti conquistati in otto gare, il Club Brugge ha chiuso poi la fase a girone unico al 24esimo posto, l’ultimo disponibile.

i belgi, tuttavia, danno il meglio di loro tra le mura amiche: al Breydelstadion, il Club Brugge ha fatto registrare solo due sconfitte da inizio stagione. L’Atalanta, però, ha tutte le carte in regola per imporsi in Belgio: il segno “2” pagherebbe su Planetwin365 2.05 volte la posta; stessa quota che troviamo su Better, a differenza di Unibet 2,04. Molto interessante anche la quota della giocata Over 1,5 Ospite: su Planetwin365 si parla di 1.95 volte la posta; su Snai ed Eurobet a 1.97. In alternativa, segnaliamo la quota della giocata “MultiGoal 3-4”: su Planetwin365 questa è proposta a 2,50; come su Betfair, mentre su Admiral è a 2.40.

Per la squadra di Sérgio Conceição, alle prese col Feyenoord, non sono mancate tra Champions League e campionato nel corso delle ultime settimane delle prestazioni convincenti. Il Diavolo ha raggiunto questo punto della competizione dopo aver chiuso la classifica generale al 13esimo posto con 15 punti. La squadra di Priske al contrario ha perso, nelle scorse settimane, una serie di gare delicate, quali quella di coppa nazionale contro il PSV, quella di campionato contro l’Ajax e quella di Champions contro il Lilla. Dopo aver strapazzato il Bayern Monaco, il Feyenoord ha subito un pesante 6-1 in casa dei francesi e alla fine hanno concluso la fase a girone unico al 19esimo posto con 13 punti.

Il Diavolo non è riuscito a vincere nessuno degli ultimi quattro match disputati con squadre olandesi. Per la prossima gara in programma, le quote sono molto equilibrate. Segnaliamo la quota del pareggio, segno “X”, su Planetwin365 a 3,60; come su Betclic e su Eurobet. Azzardando, si potrebbe ipotizzare una partenza decisa dei padroni di casa e un pareggio finale: su Planetwin365, la giocata “Parziale-finale 1/X” è bancata 15,00; su Bet365 13,00 e su Betclic 12,25. Tra i risultati esatti, segnaliamo l’1-1 finale: la quota è di 7,25 su Planetwin365; su Bet365 7,00 e su Betclic 6,00.