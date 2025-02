Zanardi, obiettivo chiaro: il messaggio è strappalacrime

Messaggio strappalacrime per Alex Zanardi: l’obiettivo è chiaro, è stato definito! C’è l’annuncio sull’ex pilota, tifosi commossi

Sono in molti a voler conoscere le reali condizioni di Alex Zanardi. C’è tanta commozione quando si parla di lui. Prima di tutto per l’uomo che c’è dietro il campione. L’ex pilota è sempre stato un esempio di resilienza, ottimismo, carisma e capacità di saper resistere alle difficoltà della vita. Nonostante il grave incidente che l’aveva portato all’amputazione delle gambe e alla fine forzata della sua carriera nel motorsport, Zanardi si era reiventato nella handbike.

Un esempio per il mondo paraolimpico, una guida per molti. Poi, però, nel giugno 2020 un nuovo incidente ha posto fine anche a questa sua nuova carriera e fatto temere il peggio per le sue condizioni di salute. Sulle quali, a dire il vero, ancora poco si sa. La famiglia preferisce mantenere il massimo riserbo e privacy, starà lottando con la sua innata forza di volontà ma è chiaro che non sarà più quello di un tempo.

Commozione per Zanardi, messaggio incredibile: c’è l’annuncio

Ai tifosi non resta che pregare e sperare di ricevere novità, magari dal web o sui social, dove spesso arrivano notizie. Intanto lui è sempre nel pensiero di molti e l’ultimo annuncio è davvero strappalacrime. Un messaggio incredibile arrivato da parte di Christian Giagnoni, uno dei migliori nella handbike in Italia, già quattro volte campione nel Giro d’Italia.

Il 45enne ha diversi punti di contatto con Zanardi: praticava un altro sport (nel suo caso l’hockey) prima che un grave incidente in scooter lo ha reso disabile. Da lì ha deciso di darsi all’handbike, proprio come Alex. I due sono grandi amici e sono stati sia avversari nelle gare interne sia compagni in maglia azzurra negli eventi internazionali. Giagnoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Nazione”. Dopo aver parlato del suo obiettivo, ha nominato più volte Zanardi. Un messaggio davvero strappalacrime che ha fatto commuovere tutti.

Il grande obiettivo per Giagnoni, dopo aver cambiato squadra (ora è al Tigullio THT), è quello di gareggiare ancora una volta per il giro d’Italia 2025. Il suo focus è nel riuscire ad arrivare al traguardo “mi sto preparando“, asserisce. Poi è inevitabile finire a parlare di Zanardi: “Alex sei il nostro trascinatore, metticela tutta per vincere anche questa gara, la più importante tra le tante che hai combattuto nella tua vita”, si rivolge così in prima persona all’amico.

Poi passa a parlare di cosa rappresenta per chi fa questo sport: “Lui è il trascinatore di questo movimento. Grazie alla sua notorietà ha portato tanta attenzione alla disciplina. Oltre ad essere un’attività sportiva è per prima cosa un segnale di ripresa di vita e speranza per chi si è trovato all’improvviso a dover fare i conti con la disabilità. Alex rappresenta insieme il nostro passato e il nostro futuro“, chiude Giagnoni.