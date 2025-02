Champions League, Brugge-Atalanta: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il mercoledì di Champions League con l’Atalanta di scena in Belgio contro i padroni di casa del Brugge: sfida particolare per il grande ex Charles De Ketelaere che guiderà l’attacco orobico. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BRUGGE-ATALANTA

BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Onyedika; Talbi, Yashari, Tzolis; Jutglà. All. Hayen

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini