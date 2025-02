Club Brugge-Atalanta 2-1: un rigore inventato manda ko la Dea

Un rigore assurdo all’ultimo istante manda ko l’Atalanta contro il Club Brugge. Dea che al ritorno dovrà provare a ribaltare la sconfitta per 2-1 in terra Belga. Match che si sblocca con la rete di Jutgla. Pari Atalanta che arriva poi con Pasalic. Nel finale è Nilsson dal dischetto a regalare il successo al Club Brugge.

Club Brugge-Atalanta, le ufficiali

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Onyedika; Talbi, Yashari, Tzolis; Jutglà. All. Hayen

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini

Dea ko, a Bruges vincono i padroni di casa

Inizio veemente del Club Brugge pericoloso 3 volte nel primo quarto d’ora con Tzolis. Al 16′ padroni di casa che trovano il meritato vantaggio con Jutgla. Il Club Brugge certifica la sua superiorità con la rete dell’1-0: Talbi ruba palla a Posch, entra in area da destra e serve Jutgla che controlla e trafigge Rui Patricio con un destro chirurgico. Retegui prova subito a scuotere l’Atalanta. Risposta della Dea con Zappacosta, che mette in mezzo per il centravanti: colpo di testa impreciso, palla sul fondo. Ancora Atalanta al 25′ con Zappacosta. Bellanova da destra serve in area Retegui, anticipato di testa da Mechele. Ci prova poi l’esterno ex Torino, che calcia al volo non trovando la porta. Pari Dea al 42′, a segnare è Pasalic. De Ketelaere appoggia a Zappacosta, che crossa da sinistra in area. Irrompe Pasalic, che incorna di testa vincendo il duello aereo con Mechele e firma l’1-1.

Club Brugge che sfiora il 2-1 al 53′. Dopo una respinta atalantina su tiro di Onyedika, ci prova al volo De Cuyper e la palla esce di poco. Clamoroso errore di Samardzic che manca l’1-2 al 63′. Servizio in area per l’ex Udinese che, solo davanti a Mignolet, calcia incredibilmente sul fondo. A 7 dal termine è De Ketelaere a sfiorare il vantaggio Atalanta. Sfiorato il gol dell’ex, con un mancino dal limite respinto al meglio da Mignolet. Nel 1′ minuto di recupero leggera manata di Hien a Nilsson. Il giocatore del Club Brugge rovina a terra e viene assegnato il penalty. Dal dischetto è lo stesso Nilsson a battere Rui Patricio per il 2-1 finale.