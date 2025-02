Djokovic mette la parola fine: tifosi sconvolti

Il serbo annuncia la decisione in merito al suo futuro, ecco cosa ha detto: i dettagli.

La carriera di Novak Djokovic scorre inevitabilmente verso la fine. A poco meno di 40 anni il campione serbo conta i giorni e prepara alla perfezione ogni slam che, a conti fatti, potrebbe anche essere l’ultimo. E dopo la semifinale persa agli Australian Open contro Zverev per via di un infortunio che lo ha costretto a dare forfait a gara in corso, Djokovic non vuole più rischiare nulla.

Manca sempre meno al prossimo torneo, l’Atp di Doha, al quale il serbo conta di partecipare. “Non c’è più alcuno strappo muscolare. La lesione è guarita quasi al 100% e sono pronto a cercare di conseguire nuove vittorie. Ho il via libera del team medico per potermi allenare e preparare. Il torneo di Doha inizia tra sette giorni, sto rispettando il programma pianificato e spero di poter vincere a Doha il 100° torneo della mia carriera. Lo inseguo da un po’, da ottobre scorso e vedremo quando arriverà”, ha commentato Djokovic che ha lanciato la sfida ai suoi rivali. Un’impresa che, ad oggi, è riuscita soltanto a Roger Federer (103 titoli in carriera) e a Jimmy Connors 8109 titoli in carriera).

E attenzione, perchè nelle ultime ore è arrivata una notizia che dimostra tutte le intenzioni del serbo in vista del futuro.

Djokovic-Murray, il sodalizio continua: la scelta del campione serbo

“Ultimamente ho avuto un po’ più di infortuni rispetto ai primi quindici anni della mia carriera. Probabilmente è dovuto all’età, ma il mio corpo mi sostiene ancora bene e ho ancora il fuoco dentro”, aveva proseguito Djokovic, che per questo motivo ha deciso di continuare la collaborazione con Andy Murray. L’ex tennista inglese sarà quindi al suo fianco almeno fino al terzo slam di questa stagione, a Wimbledon.

Un sodalizio il cui futuro era apparso incerto dopo il ritiro di Djokovic agli Australian Open. In quell’occasione, però, il serbo aveva comunque parlato di “feedback positivi” annunciando che appena possibile si sarebbero seduti al tavolo per discutere del futuro. E allora la scelta di continuare con l’ex campione britannico ha tutta l’aria di essere la dimostrazione, per Djokovic, della volontà assoluta di proseguire fino in fondo con un percorso vincente. A Doha Djokovic tenterà il tutto per tutto per entrare in un club esclusivo.