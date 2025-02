ESCLUSIVA SI L’agente Galli: “Bianco non mi sorprende, con la Fiorentina parleremo a fine anno. Riccio in A? Sì, ma con la Samp”

Giuseppe Galli, agente di mercato, ha parlato in esclusiva a Sportitalia dell’andamento di alcuni suoi assistiti e del loro futuro. A partire da Alessandro Bianco, talento che la Fiorentina ha mandato a farsi le ossa in prestito e che a Monza si è affermato come titolare anche in massima serie.

Anche se i risultati del Monza sono deludenti, il prestito di Bianco è stato fruttuoso?

“Sta facendo un ottimo campionato, il suo primo in A è ampiamente sufficiente. E’ un ragazzo che sapevo che avrebbe messo in mostra le sue qualità anche in massima serie”.

In cosa lo ha visto crescere ed in cosa l’ha sorpresa?

“Non mi ha sorpreso in nulla perché in tempi non sospetti già dicevo che mi aspettavo che potesse affermarsi anche in A. E’ un ragazzo di assoluto valore. Poi ci sono cose nelle quali può crescere, come nel mettere più massa muscolare, ma è completo ed intelligente. Essendo il primo anno, più gioca e più accumula esperienza. Siamo contenti, ogni anno alza l’asticella”.

E’ tornato Nesta, l’allenatore che più di tutti ha creduto in lui.

“Nesta lo ha voluto a tutti i costi anche se non lo conosceva personalmente, dandogli in mano la squadra a Reggio Emilia. Anche al primo anno in B aveva fatto un ottimo campionato. Infatti poi il mister lo ha chiesto anche a Monza, c’è un rapporto di stima e fiducia con il mister”.

Con la Fiorentina appuntamento a fine anno?

“A fine anno vedremo cosa succede. Deve continuare a fare bene, a dare il massimo per raggiungere la salvezza con il Monza ed a fine stagione tireremo le somme e si faranno dei ragionamenti”.

Per Riccio come sta andando a Genova?

“E’ un altro ragazzo con un talento importante e sta giocando in una piazza che non è come le altre. La Samp non è una squadra qualunque, ha un tifo ed una storia da Serie A. Si gioca con una pressione diversa e lui ogni domenica che gioca sta crescendo e sono veramente contento della sua crescita”.

La Samp gli ha dato fiducia anche come tipo di contratto. L’obiettivo è meritarsi la Serie A con i blucerchiati?

“A fine anno sarà pronto per la massima serie e sì, il suo obiettivo è di arrivarci con la Samp. E’ un giocatore forte, sta dimostrando che può giocare in tutti e tre i ruoli, la Samp ha dato fiducia al ragazzo e lui penso che stia ripagando questa fiducia”.

Riguardo a Filippo Neri, che ha lasciato il Venezia in inverno, che prospettive ha?

“Nonostante l’età è un giocatore dalla grande personalità e come ho detto per Bianco e Riccio, anche lui lo vedo affermarsi anche in Serie A, non ho alcun dubbio al riguardo ed è solo questione di tempo”.

Antonio Di Nardo sta facendo bene con il Campobasso.

“Oggi a 26 anni è arrivato ad una maturità importante calcisticamente parlando. Sta facendo molto bene, lo vedo da categorie superiori e non vedo limiti per la sua crescita nei prossimi anni dato che ha comunque solo 26 anni“.