Feyenoord-Milan, le ufficiali: esclusione clamorosa per Conceicao

Questa sera alle ore 21.00 il Milan scenderà in campo a Rotterdam contro il Feyenoord per l’andata dei playoff di Champions League. Conceicao sorprende in parte nelle scelte ufficiali. Dal 1′ minuto infatti è stato escluso Fikayo Tomori. Al posto del difensore inglese giocherà Malick Thiaw. Nessuna novità invece nel reparto offensivo dove il tecnico portoghese schiera dal 1′ minuto in campo tutte e quattro le sue bocche da fuoco non rinunciando anche a Reijnders in mezzo al campo.

Feyenoord-Milan, le ufficiali

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Timber; Hadji-Moussa, Ueda, Paixao. A disp. Andreev, Ka, Bueno, Ivanusec, Carranza, Mitchell, ‘T Zand, Osman, Van den Elshout, Giersthove, Redmond. All. Pascal Boschaart.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Joao Felix, Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham. All. Sergio Conceiçao.