Gimenez sfida il suo recentissimo passato: Milan, guai sottovalutare il Feyenoord

Santiago Gimenez sfida il suo recentissimo passato e il Milan cerca di prendere il binario giusto. Il tratto identitario dell’andata degli spareggi di Champions sul campo del Feyenoord assume i contorni di una sfida particolarissima.

Pronto a colpire l’ex squadra

In tanti, soprattutto tra i tifosi rossoneri, si chiedono quale sarà l’accoglienza per l’attaccante messicano, che fino a pochi giorni fa incantava in Eredivisie, e ora si presenta da avversario proprio nello stadio che l’ha consacrato.

Con il Diavolo c’è già stato il battesimo del gol, al Castellani di Empoli. Conceicao guida una squadra che ha fame di riscatto, dopo una prima parte di stagione fortemente altalenante sul piano delle prestazioni e dei risultati. Il punto dirimente risiede proprio nell’atteggiamento battagliero che il tecnico portoghese chiede dai suoi giocatori.

Partire con il piede giusto è fondamentale: il Milan lo sa e tira dritto con un unico obiettivo: mettere sul binario giusto il confronto con il Feyenoord.

D’altronde anche Ibrahimovic in conferenza stampa ha dichiarato che c’era la ferma volontà dirigenziale di allestire una squadra competitiva, rinforzando l’organico senza indugio. E Conceicao si è trovato a disposizione pedine tecnicamente molto valide, pronte a mettersi al servizio del Diavolo. Questa sera sarà fondamentale l’atteggiamento gagliardo sin dall’approccio. Insomma, ci si aspetta tanto dal Milan, che deve dare continuità dopo l’acuto di Empoli.