Inter, dall’apprensione al sollievo: e c’è un acquisto in arrivo

Serenità ritrovata ed un occhio attento all’infermeria. L’Inter ha ripreso il suo inseguimento al Napoli approfittando del mezzo passo falso degli uomini di Conte contro l’Udinese e si affaccia ad una settimana intera di programmazione del lavoro per preparare il big match di domenica sera contro la Juventus. Le buone notizie per Inzaghi sono arrivate dal campo e dal carattere che i suoi ragazzi hanno mostrato contro la stessa Fiorentina con cui erano caduti rovinosamente solo qualche giorno prima, mentre gli aspetti da approfondire fanno riferimento alla condizione di alcuni singoli usciti malconci dal Monday Night.

SOSPIRO DI SOLLIEVO IN ATTACCO



Le attenzioni saranno puntate principalmente su Marcus Thuram, vittima di un colpo alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo la sfida contro i gigliati ma che lo staff medico nerazzurro giudica ampiamente recuperabile per la gara di Torino.



Ottimismo anche per Arnautovic, match winner della sfida contro i gigliati e vittima di crampi che non ne dovrebbero mettere comunque in dubbio la disponibilità per la gara di Torino. Discorso analogo per Calhanoglu, che Inzaghi non ha rischiato nel secondo tempo contro la Fiorentina per evitare che un altro giallo potesse comprometterne la disponibilità per il Derby d’Italia.



Intanto torna a Milano Valentin Carboni, dopo l’accordo con l’OM di interrompere anzitempo il suo prestito agli ordini di De Zerbi. L’Inter seguirà il suo percorso di recupero da vicino per poi reinserirlo in rosa nella sessione di mercato di giugno antecedente al Mondiale per Club.