Inter, un privilegio da sfruttare. Allarme rosso in attacco!

Una settimana di lavoro, quasi completa. Un unicum per Simone Inzaghi e per la sua Inter, un privilegio che i nerazzurri si sono meritati grazie all’ottima prima fase della Champions League disputata e che consente ai Campioni d’Italia in carica di non avere alcun impegno infrasettimanale antecedente ad un big match come quello dello Juventus Stadium.



Rinfrancata nello spirito dal successo ottenuto contro la Fiorentina dopo il recente doloroso KO proprio contro i Viola, la compagine nerazzurra si appresta ad affrontare un avversario con l’entusiasmo proiettato verso l’alto in virtù del successo nel playoff di andata della massima competizione continentale, e con dinamiche tattiche che sembrano in crescita di pari passo in relazione ai risultati ottenuti ed all’inserimento dei nuovi innesti.

Non avendo fatto mercato se non per l’accorgimento Zalewski, Inzaghi sembra orientato a presentare a Torino l’undici delle grandi occasioni, se possibile condito da quella fame di vittoria ad ogni costo che ha animato i 90 minuti di San Siro contro la Fiorentina.

Le valutazioni definitive saranno demandate al lavoro sul campo ad Appiano, anche se rispetto alle preoccupazioni del post partita di lunedì arrivano notizie confortanti in relazione a quasi tutti gli acciaccati o presunti tali.



Bastoni ha riassorbito la contusione sofferta, mentre Thuram ancora dolorante ha lavorato a parte e non è ancora certo di poter recuperare in tempo per il faccia a faccia dello Stadium.

Dimarco ha recuperato dalla sindrome influenzale che lo aveva tenuto fermo ai box. Vestito di gala anche sull’altra fascia, laddove Dumfries promette di essere tirato a lucido dopo avere scontato il turno di squalifica nell’ultimo match di campionato. Una freccia che nelle grandi serate ha dimostrato di sapersi esaltare, per aiutare l’Inter a tenere un passo da vertice.