Botta e risposta tra Icardi e Mourinho, lo Special One annienta l’argentino!

La risposta da parte dello Special One non si è fatta attendere, con l’ex tecnico di Inter e Roma che ha giocato sul doppio senso della parola “goat“, ‘capra’ in inglese: “Sono lo Special One? Ho dimostrato di essere una persona speciale con i 26 trofei vinti in 25 anni di carriera. Non è una questione di una sola partita, ma di una carriera lunga 25 anni. Icardi? È il Goat. E dal momento che è anche un grandissimo GOAT, preferisco non commentare, sto zitto. Io non commento i Goat”.

Galatasaray e Fenerbache distano soltanto tre lunghezze con la capolista che rispetto alla squadra di Mourinho ha una gara da recuperare.