Roma, sotto con l’Europa League: domani c’è il Porto

La cura Ranieri sta dando i frutti sperati in casa Roma. Con il Venezia, in campionato, pur in una partita complicata e sporca la squadra giallorossa del tecnico testaccino ha portato a a casa tre punti e l’ottavi risultato utile consecutivo. la vittoria contro i lagunari non è importante per il valore dell’avversario (a serio rischio retrocessione immediata), quanto per il tipo di gara che si stava profilando dopo la prima frazione. La Roma di Ranieri è diventata una squadra solida, paziente e attenta a non commettere errori irrimediabili. La gara pareggiata contro il Napoli ne era stata una dimostrazione, quella col Venezia ne è stata la conferma. E ora arriva la sfida di Europa League contro il Porto.

Roma, il Porto per un’altra conferma

Domani la Roma, quindi, sarà di scena all’Estadio do Dragão di Oporto. I giallorossi saranno ospiti del Porto nell’andata dei playoff di Europa League. Una sfida delicata che darà l’accesso ad una delle due alle migliori sedici della seconda competizione europea per club. I giallorossi nelle ultime due stagioni sono stati grandi protagonisti della manifestazione. Nel 2023 sono arrivati in finale, perdendo poi col Siviglia. Nel 2024, invece, hanno dovuto arrendersi in semifinale allo strapotere del Bayer Leverkusen in evidente stagione di grazia. Insomma, l’Europa League a dispetto delle difficoltà della League Phase di quest’anno è diventata un po’ la competizione della Roma.

La gara esterna con il Porto arriva in un momento molto positivo per la squadra allenata da Claudio Ranieri. Per amore della maglia ma anche per sua grande bravura, il tecnico ha preso la squadra in corsa e le ha dato serenità oltre che un’ottima quadratura tattica e tecnica. La vittoria recente di Venezia è stata una conferma che l’umore e il sentimento della squadra è cambiato. Nonostante il turnover che ha visto le assenze due elementi di grande esperienza ed importanza tattica come Hummels e Paredes, lo scacchiere giallorosso non ha perso equilibrio. Anzi, al squadra è stata comunque molto solida e ha scoperto di aver acquisito a gennaio giocatori di ottimo valore.

La trasferta europea, pur contro un Porto ben lontano dalla sua miglior versione, deve essere un’altra occasione di conferme e di crescita. Anche perché, persa la Coppa Italia, i giallorossi devono assolutamente costruirsi una valida alternativa al campionato dove, nonostante i buoni risultati, la distanza dalle zone che valgono l’Europa è ancora ampia.

A Oporto senza Rensch

Per Ranieri, comunque, qualche notizia negativa c’è. Nella giornata di ieri, il neo arrivato Devyne Rensch, che ha già esordito con la maglia giallorossa ha dovuto fermarsi per un problema fisico. L’olandese ex Ajax si è allenato a parte e il rischio è quello di non averlo a disposizione nella trasferta portoghese. Le alternative ci sono nella rosa della formazione capitolina, ma l’assenza dell’ex Lanciere sicuramente diminuisce la quantità e la qualità delle opzioni a disposizione di Ranieri soprattutto sulle fasce. Lo stop per il lieve stiramento di cui è stato vittima dovrebbe costringere il ventiduenne a fermarsi per circa una settimana, saltando dunque sia la trasferta in terra lusitana che quella di Parma.