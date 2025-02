Roma, carica Ranieri: missione ottavi di Europa League. È uno spareggio con vista sul futuro

E’ una gara importante per il presente calcistico e anche per il futuro societario. La Roma si prepara all’andata dello spareggio di Europa League a Oporto contro la formazione portoghese con l’obiettivo di incasellare sin da subito la qualificazione. Sarà un ambiente caldissimo, all’interno del quale la formazione di Ranieri è pronta a dare tutto e anche di più.

Buon momento per i giallorossi

La sconfitta di sette giorni fa in Coppa Italia contro il Milan non ha impattato negativamente sul gruppo, che ha saputo andare oltre le difficoltà vincendo a Venezia una partita fondamentale per il cammino in campionato. Ma non solo: l’inserimento dei nuovi acquisti è stato graduale ma comunque deciso e Ranieri sa sempre tirare fuori il meglio dal suo collettivo.

Non solo campo: la proiezione sui conti

Dicevamo che gli spareggi sono fondamentali anche per il futuro del club. Il motivo? Ve lo diciamo subito. L’ingresso negli ottavi garantirebbe 1,7 milioni di premio Uefa, oltre alla quota di market pool italiano da dividere a metà con la Lazio, già qualificata, come evidenziano i colleghi del Corriere dello Sport.

Si tratterebbe dunque di una decina di milioni di euro che andrebbero a rinforzare il fatturato del club giallorosso. Insomma, un aspetto niente male per un club che sta provando a risanare le perdite sul piano finanziario. Il Porto sta vivendo una fase critica del suo campionato, ma rappresenta un avversario ostico in chiave europea, ricordando i numerosi successi che ha ottenuto nel corso della sua storia. E la Roma, contro il Porto, non ha precedenti ottimali, non avendo mai superato il turno, ma soprattutto perdendo due volte e pareggiando in un’occasione allo stadio Do Dragao.