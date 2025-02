Schumacher, sogno infranto: speranze sempre più deboli

Niente da fare per Schumacher: la notizia non è delle migliori e a proposito filtra parecchia delusione. Le ultime

Sarà una stagione di Formula 1 incredibile quella che tra circa un mese prenderà il via dal Gran Premio d’Australia e ci terrà compagnia per tutto il 2025. Tre grandi Scuderie su tutte ci terranno col fiato sospeso, lottando tra loro per la conquista del titolo iridato.

La RedBull di Max Verstappen è ancora la squadra da battere essendo dominatrice delle ultime quattro edizioni consecutive. Ad insidiare ci sono la McLaren di Piastri e Norris, in grande spolvero l’anno scorso per metà stagione, e la Ferrari di Leclerc e Hamilton.

Non solo le big: ecco cosa succede in F1

Curiosa la situazione che riguarda Mick Schumacher. Il pilota è ormai WEC a tempo pieno, ma ciò non toglie che il suo sogno era e resta quello di guidare in Formula 1 ed è alla ricerca di qualcuno che lo richiami in tempo per la prossima stagione, in qualsiasi scuderia.

Dopo essere stato in Hass fino al 2022, dato della separazione per volontà della scuderia, Schumacher è passato in Mercedes dove aveva il compito di pilota di riserva: “Quando sono in macchina – chiarisce Mick in conferenza stampa – ci sono al 100%. Ciò significa che quando sono nell’ambiente WEC e corro, i miei pensieri sono al 100 percento lì – nel simulatore, nei meeting, in qualsiasi cosa”