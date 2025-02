Tamberi, l’annuncio è toccante: occhi lucidi

Ha vinto tutto quello che c’era da vivere, ma ora per Gianmarco Tamberi è il momento di parlare di futuro: annuncio con gli occhi lucidi

Negli occhi ancora lo sforzo fisico per essere presente alle Olimpiadi, nonostante i problemi di salute. Gianmarco Tamberi a Parigi ha tenuto tutti con il fiato sospeso con i dubbi sulla sua partecipazione alla finale di salto in alto.

Una finale che Gimbo ha voluto a tutti i costi, ma non ha potuto onorare dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa di una colica. Proprio alle Olimpiadi Tamberi ha dedicato tutti gli ultimi anni della propria carriera e, una volta sfumato l’obiettivo, il senso di vuoto che si è generato non poteva che essere pesante.

Da qui le voci sul possibile ritiro, alimentate anche da qualche sua dichiarazione rilasciata subito dopo i Giochi. Parole che parlavano di necessità di dedicarsi alla famiglia, di voglia di non limitare tutta la sua vita ancora una volta all’atletica. Voci che sono poi state ulteriormente ingigantite da un post Instagram dello scorso 22 gennaio dello stesso Tamberi: “Forse è arrivato il momento di prendere quella decisione” la frase che aveva agitato tutti i suoi fan.

Tamberi, quale ritiro: l’annuncio è pazzesco

Poi un altro post ha ulteriormente dato linfa alle indiscrezioni sulla possibile decisione di Tamberi di dire addio all’atletica. Ancora una volta su Instagram, il campione olimpico di Tokyo è tornato a scrivere una frase enigmatica, ma facilmente interpretabile come un’anticipazione del possibile addio: “Questo lunedì mattina è iniziato con gli occhi un po’ lucidi“.

I dubbi sono stati però spazzati via in maniera sorprendente, come da personaggio, durante la prima puntata del Festival di Sanremo. Ospite all’Ariston, il campione olimpionico ha sgombrato il campo e i pettegolezzi sul suo conto, dando appuntamento alle Olimpiadi del 2028.

“Guardando un po’ la mia carriera, mi accorgo che ciò che ha fatto la differenza non sono state le vittorie – le sue dichiarazioni sul palco dell’Ariston – ma la volontà di riprovarci, anche davanti a difficoltà insormontabili. Oggi ho tantissima paura, ma è molto di più la voglia di riprovarci. Ci rivediamo a Los Angeles 2028“.

Continua la sua carriera quindi Tamberi e lo fa con un annuncio che spiazza tutti: ora il primo appuntamento importante saranno i Mondiali di settembre dove vorrà dimostrare di essere ancora in grado di lottare per la vittoria. E se andrà male poco importa: la voglia di riprovarci lo riporterà in pedana per un salto ancora più in alto.