Pazzesco Paquetá! Rischia la carriera… per un regalo al fratello

Lucas Paquetá, centrocampista del West Ham ed ex Milan, è al centro di un intricato scandalo di calcio scommesse e le ultime accuse contro di lui sono terribili. Secondo il Mirror, un’inchiesta brasiliana ha rivelato dettagli clamorosi sul motivo di una delle ammonizioni prese dal giocatore. Secondo il rapporto governativo, il centrocampista avrebbe detto a un intermediario che avrebbe ricevuto un cartellino giallo per festeggiare il compleanno del fratello, Matheus Paqueta. Il 27enne dovrà ora affrontare un’udienza della FA il mese prossimo per presunte combine. Paquetá ha sempre negato di aver commesso qualsiasi illecito.

Calcio scommesse, le ultime rivelazioni

Le ultime rivelazioni provengono da un rapporto di 692 pagine di una commissione del Senato brasiliano. Il rapporto raccontava di anche accuse penali per lo zio di Paqueta, Bruno Tolentino, e per altri due uomini d’affari legati ad un giro di scommesse. Gli investigatori brasiliani sospettano che la stella del West Ham sia responsabile di manipolazione delle partite, ma hanno confermato che non dovrà affrontare accuse penali in patria. Tuttavia, la FA continua a indagare sulle accuse secondo cui Paqueta avrebbe deliberatamente ricevuto cartellini gialli in quattro partite di Premier League contro il Leicester City nel 2022 e contro Aston Villa, Leeds United e Bournemouth nel 2023. Secondo l’inchiesta, Paqueta avrebbe informato un intermediario, Marlon Bruno Nascimento Silva, che aveva intenzione di festeggiare il compleanno del fratello facendosi ammonire durante la partita del West Ham con l’Aston Villa del 12 marzo. A Paqueta è stato mostrato un cartellino giallo a metà del secondo tempo di quella partita.

Cosa rischia Paquetá

Circa 60 persone avrebbero scommesso sul fatto che Paqueta avrebbe ricevuto cartellini gialli nelle partite oggetto dell’indagine. I modelli di scommessa sospetti hanno suscitato le prime preoccupazioni dell’ex sponsor del West Ham, Betway, che ha segnalato l’attività alle autorità. Se riconosciuto colpevole, Paqueta potrebbe incorrere nella più dura delle pene: l’interdizione a vita dal calcio. Il West Ham deve iniziare a pianificare le prossime stagioni senza l’ex stella del Milan. I suoi livelli di prestazione sono già calati, ma gli Hammers vorrebbero riuscire a monetizzare dalla sua cessione e così sarebbe complicato. Per sostituirlo, il West Ham avrebbe tenuto d’occhio il centrocampista del Manchester City James McAtee, che potrebbe essere in esubero all’Etihad quest’estate. In alternativa, il West Ham potrebbe utilizzare Mohammed Kudus per colmare il vuoto.