Corsa al quinto posto Champions: la Spagna sorpassa l’Italia nel ranking UEFA

Prosegue serratissima la lotta per il posto extra in Champions League. Con i risultati di questa sera c’è un nuovo aggiornamento relativo al ranking UEFA. Ed è un aggiornamento positivo per la Spagna, che ha sorpassato l’Italia issandosi al secondo posto dietro all’Inghilterra.

LA TOP FIVE DEL RANKING UEFA

La classifica è ovviamente ancora tutta da scrivere e in via di definizione, ma al momento la situazione è la seguente:

1) INGHILTERRA 20.892 PUNTI

2) SPAGNA 18.036 PUNTI

3) ITALIA 17.687 PUNTI

4) GERMANIA 15.421 PUNTI

5) PORTOGALLO 15.350 PUNTI

Allo stato attuale l’Italia porterebbe quattro squadre in Champions.