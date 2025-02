FIP Euro Padel Cup, ecco il nuovo format XL per un Europeo globale

Nuovo format, nuovo nome e un nuovo orizzonte per le federazioni nazionali europee. La FIP annuncia la nascita della FIP Euro Padel Cup, competizione continentale a squadre che raccoglie l’eredità degli European Padel Championships, inserendosi in un progetto di sviluppo nato dall’esigenza di adeguare il format della competizione alla grande richiesta di partecipazione dei paesi europei. Con la FIP Euro Padel Cup e grazie alla imprescindibile collaborazione delle federazioni nazionali e Padel Europe, la Federazione Internazionale Padel punta a coinvolgere sempre più nazioni alla luce della straordinaria crescita del padel nel mondo – e in Europa in particolare – con l’obiettivo di riservare a un numero sempre maggiore di atleti l’opportunità di misurarsi a livello agonistico internazionale, vestendo la maglia della propria nazionale.

CARRARO – “La FIP Euro Padel Cup è lo specchio di una crescita eccezionale del Padel – sottolinea il presidente della FIP Luigi Carraro – e la risposta a un’esigenza che è figlia della programmazione degli ultimi anni. Abbiamo sempre sottolineato come l’obiettivo fosse quello di allargare progressivamente il perimetro della passione e del coinvolgimento, lavorando a uno sport, il nostro, che oggi è considerato fenomeno globale. Grazie al lavoro di squadra con le Federazioni Nazionali abbiamo registrato la crescita del Padel in un sempre maggior numero di Paesi, l’innalzamento del livello tecnico e la conseguente maggior richiesta di partecipazione ai grandi eventi continentali. Da qui, l’esigenza imprescindibile di ridisegnare le competizioni, a partire dagli Europei, in occasione della quattordicesima edizione. La maglia della Nazionale è pura magia per i giocatori e le giocatrici e questa FIP Euro Padel Cup farà la storia del nostro sport”.

IL NUOVO FORMAT – Saranno 40 nel torneo maschile e 40 nel torneo femminile le squadre impegnate nell’edizione 2025, che si dividerà in tre fasi, le prime due delle quali si giocheranno dal 7 al 13 luglio nella stessa sede: nella prima (dal day 1 al day 4) saranno impegnate le nazionali con un ranking più basso, che si contenderanno quattro posti per la seconda fase, quando entreranno invece in scena le nazionali dal 5° al 16° posto del ranking europeo, che dal day 5 al day 7 si giocheranno la qualificazione alla fase finale. Ad attendere le quattro squadre provenienti dalla seconda fase ci saranno Spagna, Italia, Portogallo e Francia, prime quattro nazionali del ranking europeo, con le otto finaliste che saranno divise in due gironi da 4, da cui usciranno le quattro semifinaliste. Un nuovo format, quello della FIP Euro Padel Cup, pensato in una strategia di maggior partecipazione e sostenibilità in virtù della grande richiesta proveniente dai Paesi membri FIP, sempre alla luce di una competitività crescente e dello spettacolo da offrire al pubblico.