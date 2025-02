Il titolo alla Ferrari, sconvolta la F1: cambia tutto

Dopo le vittorie di Verstappen e McLaren, arriva la ‘sentenza’ che ribalta totalmente il campionato: il titolo alla Ferrari

Ci è andata vicino lo scorso anno, arrivando a giocarsi il Mondiale costruttori all’ultima gara. La Ferrari quest’anno vuole però agguantare quel titolo che manca ormai da troppo tempo: 2007 quello piloti, 2008 quello costruttori.

Tanto, troppo per quella che resta la scuderia più vincente e iconica della Formula 1. Per riuscirci a Maranello non hanno badato a spese, ingaggiando Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc. La coppia d’oro della F1, il migliore pacchetto piloti possibile per il 2025: toccherà ora a loro due dimostrare che la scelta di Vasseur è stata quella corretta.

Dubbi non ne mancano, partendo dalla difficile convivenza di due piloti abituati ad essere le punte di diamante della scuderia, ruolo che ora dovranno condividere. Importante sarà sicuramente la competitività della vettura: la SF-25 sarà svelata la prossima settimane, mentre a fine febbraio ci saranno gli attesi test in Bahrein che daranno indicazioni su quali saranno le vetture da battere.

In molti indicano la McLaren come grande favorita, con la Ferrari ad inseguire, ma c’è anche chi sovverte ogni pronostico e azzarda una previsione che entusiasma Maranello: a vincere il mondiale sarà una rossa.

Ferrari, Berger fa esultare: titolo a Hamilton o Leclerc

Ha guidato anche una Ferrari, oltre ad una Benetton: Gerhard Berger è stato un pilota della Rossa in due diverse parentesi (87-89 e 93-95).

Della Ferrari parla in un’intervista ad Auto Motor und Sport ha parlato l’ex pilota austriaco in maniera molto positiva, prevedendo un trionfo iridato. “Punterei tutto sulla Ferrari quest’anno. Non so se sarà Hamilton o Leclerc a vincere il titolo o se vinceranno il mondiale piloti o quello costruttori, ma conquisteranno il campionato“.

Secondo Berger la Ferrari “ha colmato il gap rispetto ai rivali e ora dispongono di un pacchetto tecnico competitivo sia dal punto di vista del motore che da quello del telaio. Inoltre, possono contare su due piloti di altissimo livello“. Proprio l’arrivo di Hamilton è visto di buon occhio dall’ex pilota austriaco che anzi sottolinea come l’operazione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio successo, non soltanto in pista: “Vederlo campione in rosso – le parole di Berger – sarebbe il più grande evento di marketing della storia della Formula 1“.

Ma non è certo questo ciò che vuole la Ferrari: a Maranello sognano di riportare il titolo in Italia e di poterlo fare subito quest’anno.