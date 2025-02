Le big provano lo scippo! Leverkusen sotto attacco

Nebe-Sirak Domnic è uno dei talenti emergenti più interessanti del Bayer Leverkusen U17 e sta attirando l’attenzione di diversi top club europei. Nato nel 2008, si distingue per la sua duttilità tattica: pur essendo un terzino destro naturale, può essere impiegato anche come difensore centrale, mostrando grande maturità nel gioco e solidità in fase difensiva.

LE BIG D’EUROPA SONO PAZZE DI LUI

Le big tedesche come Borussia Dortmund, Bayern Monaco e RB Lipsia hanno già manifestato il loro interesse, segno che il suo talento non è passato inosservato. Anche dall’Italia arrivano segnali di apprezzamento, con alcuni club che lo monitorano da vicino.

Nella stagione in corso, Domnic ha collezionato 1.445 minuti tra il campionato U17, U19 e la Youth League, confermandosi un elemento chiave per il Bayer. Il club e il giocatore stanno ora valutando il futuro, con la possibilità che nei prossimi mesi arrivi un’offerta importante da una delle squadre che lo seguono con attenzione.

Lorenzo Lepore