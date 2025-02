Maignan, da supereroe a tallone d’Achille: il Milan può ancora fidarsi di lui?

Mike Maignan non è più una certezza granitica per il Milan. La serata di Rotterdam, ancora un volta, ha visto il portiere rossonero decidere con un suo errore grave il risultato della gara. Certo poi la forza offensiva e la tecnica superiore dei giocatori offensivi rossoneri avrebbe potuto ribaltare la sfida. Ma non ci sono riusciti, di fronte ad un Feyenoord che ha messo in campo una grande prestazione in non possesso, replicando il capolavoro di qualche settimana nella League Phase contro il Bayern Monaco.

Maignan, gli errori si ripetono

Non è la prima volta che il risultato dei match del Milan vengono condizionati dagli errori del portiere francese. Fino ad una stagione e mezzo fa, forse due, Maignan era considerato una sicurezza inscalfibile per i rossoneri. Alcuni avevano azzardato anche a dargli lo “scettro” di miglior portiere del mondo. In queste ultime due stagioni, gli errori si stanno però ripetendo in maniera frequente alcuni dei quali sono anche molto simili tra loro. Una situazione che rischia di minare le certezze difensive, già messe in crisi dalle ondivaghe scelte di composizione della difesa prima di Fonseca e poi di Conceição.

Gli errori si ripetono lungo tutta la stagione. L’ultimo evidente, prima di questo, era stato quello in occasione di Milan-Cagliari di metà gennaio. Coi rossoneri in vantaggio 1-0, il tiro in diagonale di Zortea tutt’altro che irresistibile piegò le mani al portiere rossonero. Qualche settimana fa, invece, contro la Juventus era stato protagonista negativo in occasione del gol di Weah, dove non era riuscito nemmeno a tuffarsi su una conclusione non particolarmente angolata o lenta. Mentre, ancora, all’inizio della stagione proprio in Champions League, due sue uscite tutt’altro che irreprensibili in occasione di calci d’angolo costarono ai rossoneri ben due reti nella sfida d’esordio della League Phase contro il Liverpool.