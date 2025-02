Meler, quanti disastri! Chi è l’arbitro che ha fischiato il rigore inesistente contro l’Atalanta

Si chiama Halil Umut Meler: è l’arbitro turco che ha concesso il rigore inesistente al Club Brugge nella sfida di ieri sera contro l’Atalanta. I casi di cronaca ci parlano di un fischietto sempre al centro di casi limite. L’ultimo episodio ha danneggiato la formazione di Gasperini, che si è vista fischiare contro (al 94′, e sul risultato di parità) un penalty che ha fatto a dir poco infuriare il tecnico della Dea (è uscito dal campo urlando: “Andate a cagare”) e i giocatori in campo. Il contatto tra Hien e Nilsson è stato davvero di lieve entità.

L’AGGRESSIONE SUBITA IN TURCHIA

Meler è stato protagonista in negativo anche di un episodio accaduto alla fine del 2023, quando subì un’aggressione dal presidente dell’Ankaragucu, Faruk Koca, che lo prese a calci e pugni al termine della sfida contro il Riezespor. Meler spiegò: “Sono crollato e sono caduto a terra. I calci quando ero a terra non li dimenticherò mai. Ecco perché non perdonerò mai”. In quella circostanza il campionato turco venne fermato per qualche settimana, con provvedimenti disciplinari nei confronti dei diretti interessati.

LE RECENTI ESPERIENZE… E LE POLEMICHE SAUDITE

Meler era stato inserito nel gruppo degli arbitri elite dalla UEFA circa due mesi fa, e aveva diretto anche qualche gara agli scorsi Europei di calcio. Approdato a condurre gare professionistiche a 27 anni, è stato nominato arbitro internazionale a 31 anni, 24 mesi più tardi il suo esordio in Super Lig, il campionato di Serie A turca.

Meler ha commesso alcuni errori anche nella Saudi Pro League, quando diresse la sfida tra Al Shabaab e Al Hilal, un appuntamento che ha visto trionfare l’Al Hilal tra le mille polemiche per decisioni arbitrali fortemente controverse. L’Al Shabaab presentò reclamo al collegio arbitrale saudita, spiegando che Meler “ha influenzato il risultato con le sue decisioni sbagliate”.

Le polemiche non finirono lì, anzi! Meler diresse anche la semifinale di Coppa del Golfo tra Oman e Arabia Saudita. Il tecnico dei sauditi Renard ha inseguito l’arbitro fino agli spogliatoi.

Dunque Meler ha sicuramente vissuto tempi migliori e dopo le polemiche di ieri per il rigore concesso al Club Brugge, ci si aspetta scuramente una presa di posizione della UEFA.