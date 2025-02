Porto-Roma, le formazioni ufficiali: esclusioni eccellenti per Ranieri

Alle 21.00 scenderanno in campo all’Estádio do Dragão, Porto e Roma per i playoff di Europa League. In vista del match di questa sera, Claudio Ranieri, sorprende ancora. Dopo aver escluso dalla trasferta di Venezia, Paredes e Hummels, i due giocatori, convocati per il match di Europa League, partiranno però dalla panchina. Scelta forte del tecnico giallorosso, dopo che sia Paredes che Hummels erano risultati fondamentali dall’arrivo di Ranieri sulla panchina della Roma. Al loro posto in campo Celik e Cristante. Ecco le formazioni scelte da Anselmi e Ranieri.

Porto-Roma, le ufficiali

PORTO (3-4-3): Costa; Djalo, Pérez, Otavio; Joao Mario, Estaquio, Varela, Moura; Borges, Samu, Mora.

A disp.: Ramos, Marcano, William Gomes, Fabio Vieira, Pepe, Zaidu, Sousa, Namaso, André Franco, Pérez, Gul, Zé Pedro

All. Martin Anselmi

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

A disp.: Gollini, De Marzi, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Soulé, Nelsson, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy

All. Claudio Ranieri