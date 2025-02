Ribaltone Sinner, annuncio ufficiale: ranking stravolto

L’annuncio ufficiale stravolge il ranking ATP e cambia completamente la prospettiva per Jannik Sinner: ribaltone totale

Mirino puntato su Jannik Sinner. Questa volta non si parla di Nick Kyrgios, ormai accusatore numero 1 del numero 1 al mondo, né tantomeno della Wada che sta facendo del suo caso una questione politica.

Per una volta la vicenda legata alla positività del tennista italiano non c’entra niente e forse è una fortuna. Tutto nasce, infatti, dalle dichiarazioni di Alexander Zverev, numero 2 al mondo, battuto agli Australian Open in finale da Sinner. Un ko che ha fatto male al tedesco che ha faticato a trattenere le lacrime dopo la terza finale di uno Slam persa, consolato prima con un abbraccio e poi con dolci parole dallo stesso campione altoatesino.

Zverev ha assorbito il colpo ed è pronto a guardare avanti, puntando il mirino proprio su Sinner e Alcaraz, i due suoi grandi rivali e i due tennisti candidati a dominare la scena di questo sport nei prossimi anni. Il tedesco però non vuole fare da semplice sparring partner e punta senza mezzi termini a insidiare il primo posto nel ranking del 23enne di San Candido.

Sinner, Zverev punta al primato: l’avviso è chiaro

Lo fa consapevole che il dispiacere per la finale dello Slam persa non andrà mai via e potrebbe essere proprio quella la molla per ripartire.

In un’intervista a La Nacion, il tedesco racconta proprio che non riuscirà a dimenticare la finale persa, ma aggiunge: “Sto facendo il mio percorso, cercando di realizzare il mio sogno: vincere i trofei del Grande Slam e diventare il numero uno al mondo. Ci sono ancora tre Major quest’anno, spero di poterne vincere uno“.

Punta al bersaglio grosso dunque, consapevole anche che per riuscirci dovrà battere Sinner e Alcaraz: “In passato li ho già battuti – ha affermato Zverev –, anche se Jannik è migliorato moltissimo. Al momento è il migliore sul cemento: giocare contro di lui è molto difficile“. Questo però non ha intenzione di arrendersi: “So quel che devo migliorare” afferma, convinto di poter presto scalzare i due fenomeni del tennis moderno dalla vetta della classifica del ranking.

È quello l’obiettivo del numero 2 al mondo che ha lanciato il suo guanto di sfida a Jannik Sinner: vuole il primo posto nel ranking, vuole battere l’italiano e prendersi il trono del tennis mondiale ed è convinto che prima o poi ci riuscirà. Magari già quest’anno.