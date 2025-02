Roma, Ranieri furioso per l’arbitraggio: “Perché questa designazione? Aspettava l’episodio per dare un rigore al Porto”

E’ una furia Claudio Ranieri, tecnico della Roma, nel post-partita di Europa League, dove i giallorossi hanno pareggiato sul campo del Porto. Di seguito le sue parole rilsciate a Sky Sport.

Gara in controllo, poi arriva il gol del Porto: fase difensiva troppo sorpresa?

“Soprattutto, se noi abbiamo chiesto il cambio, il guardalinee lo sapeva. Partita bellissima, siamo venuti qui per vincere e sono veramente contento della prestazione dei ragazzi. La cosa che non mi sta bene, e parlo con Rosetti: tutto il mondo sa che lei è una persona integerrima e onestissima. Come fa a mandare a Oporto un arbitro che su 22 partite la squadra ospite ha fatto solo 9 pareggi? Perché questa designazione? Poi i tanti cartellini… per me stava aspettando qualcosa in area per farli vincere. Ho detto ai ragazzi di non protestare, ma lui arbitra così. Otto ammoniti nostri e un espulso: qualcosa c’è stato, ma anche dell’altro. Ho mandato via i giocatori, non meritava il saluto. Su un campo internazionale una cosa del genere: non scherziamo”.

Mancini chiedeva rispetto.

“All’uscita di Pellegrini, lui faceva vedere la fascia di capitano e quindi poteva dire qualcosa”.

10 anni fa c’erano più takle: cosa non ti piace di oggi?

“Gridano. Io mi innervosisco quando saltano di testa e si mettono le mano in faccia. C’è il Var, diamo fallo per simulazione: questo non è più calcio”.

Al ritorno, tra sette giorni, la formazione di Ranieri proverà a far la voce grossa sfruttando il fattore Olimpico, dopo il pareggio di questa sera. I giallorossi dovranno fare a meno di Cristante (espulso), mentre sono da valutare le condizioni di Dybala, uscito dopo l’infortunio al ginocchio in seguito all’intervento molto pericoloso di Varela.

Alla Roma servirà un approccio gagliardo e dinamico, improntato sulla voglia di portare il confronto sul proprio binario sin da subito.

In conferenza Ranieri ha aggiunto: “Un amico mi ha detto che Rosetti è lo stesso che ha mandato Taylor alla finale di Budapest”.