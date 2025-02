Schumacher, tifosi impietriti: l’addio è definitivo

Per Michael Schumacher la notizia è quella di un addio definitivo: i tifosi non possono trattenere la commozione

Difficile riuscire a trattenere la commozione quando si parla di Michael Schumacher. I tifosi della Ferrari, ma in generale tutti gli appassionati di Formula 1 sono legati in maniera forte con il campione tedesco.

Un campione che ha scritto pagine di storia indelebili nella storia di questo sport, fino a diventare leggenda. Una leggenda sulla quale da qualche anno è calato il silenzio: la famiglia ha scelto la privacy più assoluta per lasciare tranquillo Schumacher dopo l’incidente sugli sci che ha cambiato totalmente la sua vita.

Il Michael che esisteva prima ormai è soltanto un ricordo ed è normale che qualsiasi cosa riporti alla mente il periodo delle gare e dei successi provochi in qualche modo emozione e commozione tra i tifosi. Così è anche per l’ultima notizia che arriva su Schumacher, una notizia che non riguarda direttamente lui, ma che racconta di come il suo nome non sia mai stato dimenticato.

Schumacher, venduta all’asta la sua Ferrari 550

La notizia riguarda la vendita all’asta di una delle vetture che hanno avuto come proprietario proprio Michael Schumacher. Si tratta della Ferrari 550 Maranello del 1996: la vettura è stata acquistata durante l’evento Retromobile organizzato da Artcurial per 313.200 euro.

Un valore che va oltre quello di mercato per il modello in questione, ma ciò non sorprende considerato ciò che rende unica questa vettura. Si tratta, infatti, dell’esemplare (telaio ZFFZR49B000105067) che la Ferrari assegnò a Michael Schumacher e che fa parte di uno dei 10 modelli presentati al Nurburgring nel 1996.

A dare valore all’esemplare acquistato all’asta c’è la lettera originale firmata dallo stesso Schumacher e anche una dichiarazione ufficiale della Ferrari. Dotata di un motore V12 anteriore da 5,5 litri, sprigiona una potenza di 485 cavalli a 7.000 giri/min e una coppia di 569 Nm. Il tutto porta ad avere un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e una velocità massima di 320 km/h. Appena 10mila i chilometri percorsi in totale.

La Ferrari appartenuta a Michael Schumacher presenta una livrea argento e degli interne in pelle rossa Cartier. Da segnalare tra i particolari esclusivi la firma dell’ex pilota tedesco presente sul vano portaoggetti. Oltre che a Schumi, la vettura ha avuto diversi proprietari, tra i quali anche un collezionista giapponese. Ora ha un nuovo proprietario che ha speso oltre trecentomila euro per acquistare la vettura che è appartenuta alla leggenda vivente della Formula 1. Una leggenda che non sarà mai dimenticata.