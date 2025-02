Shock Juventus, calciatore condannato a 6 mesi di carcere: ecco il motivo

Non arrivano buone notizie per Daniele Rugani, il difensore di proprietà della Juventus ora in forza all’Ajax, è stato condannato oggi da un giudice di Torino per guida in stato di ebbrezza. Rugani è stato condannato a sei mesi di arresto con la condizionale e a pagare una multa da 2.000 euro. A queste sanzioni si aggiungono la revoca della patente e la confisca dell’auto, una Maserati.

I fatti

Il 21 luglio 2023 il calciatore è stato sottoposto all’alcol test dalla polizia stradale dopo un incidente autonomo, senza conseguenze, su un raccordo vicino a Torino. I valori di alcol nel sangue sono risultati superiori al limite consentito. L’ex difensore della Juventus è stato fermato di notte alla guida della sua Maserati metallizzata ed è risultato positivo all’etilometro con valori decisamente alti.

Rugani è stato fermato da un posto di blocco delle forze dell’ordine a Corso Grosseto a Torino, mentre stava rientrando a casa. Il suo tasso alcolico era molto alto visto che l’etilometro ha registrato 1,56 grammi di alcol per litro di sangue, laddove il limite consentito dalla legge è 0,5 g/l. Un tetto sforato di molto per il calciatore che oggi ha ricevuto la notifica di condanna.

La difesa di Rugani

Il suo legale, l’avvocato Raffaele Tecce, in aula, ha provato a scagionare il calciatore sostenendo che l’apparecchio usato per l’alcol test fosse stato revisionato da un centro non autorizzato e ha detto: «Non possiamo fidarci dell’esito dell’alcol test e dobbiamo basarci solo su quanto rilevato dalle forze dell’ordine. Non ci si può basare solo sull’alito vinoso». La difesa ha annunciato il ricorso.

Juventus, il presente di Rugani

Rugani gioca attualmente nell’Ajax, squadra allenata dal tecnico italiano Francesco Farioli. Il difensore si è trasferito in Olanda questa estate, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025.