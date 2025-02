Tensione in Olanda, giornalista litiga con la sicurezza del Feyenoord (VIDEO)

Non ha lasciato grandi ricordi in casa Milan, la recente trasferta in casa del Feyenoord al De Kuip. Non solo il risultato ha deluso, vittoria 1-0 per gli olandesi, anche il post-gara ad alta tensione, non è stato il massimo. Protagonista, in negativo, “l’accoglienza” tutt’altro che civile della società e della sicurezza olandese nel post-gara.

In casa Milan, infatti, Sergio Conceicao è stato costretto ad aspettare oltre 15 minuti prima di poter intervenire in conferenza stampa. Questo ha portato ad una reazione nervosa del tecnico che dopo una sola domanda e poco più di un minuto ha lasciato la sala stampa del De Kuip. Non solo, il ritardo in conferenza per Conceicao, infatti al nostro inviato Francesco Letizia la sicurezza ha provato ad impedire l’intervento in diretta. La reazione è stata pronta e immediata con lo scontro ad alta tensione che si è trasformato in una lite in diretta tra il nostro inviato e la sicurezza del Feyenoord.

Ecco le immagini di quanto accaduto ieri sera a Rotterdam nel post partita:

Milan, una serata complicata

Una serata storta conclusa nel modo peggiore quindi quella del De Kuip. Milan sconfitto e poi costretto ad aspettare, nella figura del suo allenatore, prima di poter intervenire in conferenza stampa. Una sfida che vedrà martedì la gara di ritorno con i rossoneri che vorranno riscattarsi sul campo per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League.