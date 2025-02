Assurdo Sinner, crollo totale: è 43esimo

Assurdo Jannik Sinner: crollo totale per il tennista, ora è 43esimo in classifica! I fan sono increduli, non si aspettavano così in basso

Jannik Sinner al 43esimo posto. Nessuno probabilmente si immaginava di vedere l’azzurro così basso in una classifica riguardante lo sport, eppure è successo. I fan stentano a crederci per questo “crollo” repentino dell’azzurro. Il classe 2001 si sta preparando ai prossimi impegni, dopo il trionfo bis agli Australian Open che hanno reso ancora una volta chiaro, se mai ce ne fosse bisogno, chi comanda nel mondo del tennis. Consolidato il suo ruolo di leader, nonostante su di lui penda ancora la spada di Damocle della famosa possibile squalifica per doping.

Il tennista di San Candido conoscerà il suo destino solo a metà aprile, fino ad allora dovrà andare avanti con questo fardello che potrebbe frenare la sua crescita e carriera. “Gioco senza pensieri perché so di essere innocente”, ha asserito dopo il trionfo australiano. La WADA ha chiesto una squalifica che va da uno a due anni. Nei prossimi mesi se ne saprà di più.

Clamoroso Sinner, è precipitato in classifica: ora è alla posizione numero 43

Intanto è arrivata una nuova classifica, che non è quella del ranking del tennis naturalmente, in cui l’altoatesino è 43esimo. Essa riguarda tutti gli sportivi in generale e ha a che fare con il loro…portafogli!

La graduatoria è stata stilata da “Sportico” ed è relativa agli sportivi più pagati nel corso del 2024, sommando gli stipendi e i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni. La classifica riguarda i primi cento atleti più pagati, tutti uomini. Messi insieme hanno guadagnato 6,2 miliardi di dollari, facendo crescere il totale del 14% rispetto al 2023. Gli sport presi in esame sono proprio tutti: calcio, rugby, nuoto, tennis, formula 1, golf, boxe, basket e tanti altri. Tra di loro c’è un italiano presente in lista ed è, ovviamente, Jannik Sinner.

La sua posizione è, appunto, la numero 43. Sembra strano vedere l’altoatesino piazzarsi “solo” al quarantatreesimo posto, lui che è abituato a primeggiare in tutte le classifiche pur trattandosi di una posizione di assoluto impatto, riguardante i “paperoni” dello sport. I suoi ricavi sono stimati in 52,3 milioni di dollari! In vetta c’è Cristiano Ronaldo con una cifra mostruosa di 260 milioni di dollari. Al secondo troviamo il cestista statunitense Stephen Curry con 153,5 milioni. Medaglia di bronzo per il pugile Tyson Fury con 147 milioni.