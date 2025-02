Bologna-Torino 3-2, Biraghi regala i 3 punti all’ex tecnico Italiano

Un’autorete nel finale di Cristiano Biraghi regala i 3 punti al suo ex allenatore Vincenzo Italiano che sorride così e sale a 41 punti in classifica staccando il Milan e portandosi a -1 dalla Fiorentina. Vince 3-2 il Bologna che prima passa e poi rimonta contro un Torino gagliardo che si arrende solo nel finale.

Bologna-Torino, le ufficiali

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro, Pobega; Ndoye, Castro, Dominguez. All. Italiano.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

La partita

Parte meglio il Bologna che al 12′ ottiene un rigore. Penalty cancellato dall’intervento del VAR che inverte il fallo contro Ndoye. Al 20′ è però lo stesso svizzero a fare 1-0. Brutta palla persa da Adams, con Pobega che ne approfitta e imbuca in area per Ndoye. Lo svizzero sfugge a Coco e batte sull’uscita Milinkovic-Savic. Pari granata in chiusura di primo tempo con Vlasic. Stavolta il Toro non sbaglia, con Maripan che si inserisce in area e serve al centro Vlasic. Il croato riceve grazie al mancato intervento di Holm in scivolata e fulmina Skorupski.

Al 66′ è poi il subentrato Elmas a fare 1-2. Che impatto per Elmas che, servito in area da Adams, fa un tunnel a Beukema e batte con un tocco delizioso Skorupski sull’uscita. Al 69′ rigore poi per il Bologna con Ndoye che è freddo e fa 2-2. Bologna che la vince al 91′. Decisiva l’autorete di Cristiano Biraghi. Grande merito di Castro che difende un pallone vicino all’area e tenta un tiro, con deviazione di Biraghi che spiazza Milinkovic-Savic. Risultato fondamentale per il Bologna che passa contro il Torino e centra 3 punti che gli permettono di salire a quota 41 punti in classifica.