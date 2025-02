Bomba Sinner-Alcaraz, notizia devastante per il tennis

Arriva la notizia che sorprende il mondo del tennis e tira in ballo Sinner e Alcaraz: è una vera bomba

Per Jannik Sinner è il momento di tornare in campo. Lunedì prossimo partirà il torneo di Doha che vedrà l’italiano ai nastri di partenza insieme a Carlos Alcaraz.

Sono loro due i grandi rivali di quest’epoca tennistica e si attende il loro primo confronto annuale dopo quelli che hanno caratterizzato le precedenti stagioni. Lo spagnolo è in vantaggio nei precedenti per 7-5, considerando anche il trionfo nel Six Kings League dell’attuale numero 1 al mondo, ma la rivalità è destinata a durare ancora al lungo.

Al netto di quel che succederà con il caso doping, con Sinner che attende la decisione del Tas di Losanna che arriverà ad aprile, i due campioni sono indicati da tutti come i potenziali dominatori dei prossimi anni e questo non potrà che avere un’incidenza importante per l’intero movimento. Ne è consapevole anche Miguel Diaz Roman, presidente della Federtennis spagnola: il numero uno della Real Federación Española de Tenis ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della finale del Tenerife Challenger.

Sinner contro Alcaraz, cosa succederà nel tennis

Miguel Diaz Roman vede un tennis imprigionato o quasi all’interno della rivalità tra Sinner e Alcaraz.

“Nei prossimi anni sarà sempre una sfida tra loro due – ha dichiarato – L’attesa per i loro incontri sarà un grande beneficio per il tennis in generale“. Qualcosa si è già visto lo scorso anno quando i due si sono equamente distribuiti gli Slam: due (Australian Open e Us Open) sono stati vinti da Sinner, altri due (Roland Garros e Wimbledon) da Alcaraz. “Il 2024 è già stato incredibile, con tanti titoli vinti da entrambi – ha affermato il numero 1 della Federazione spagnola – ma sono ancora giovanissimi e resteranno nell’élite mondiale per molto tempo“.

È questo ciò che pensano anche molti altri personaggi del mondo del tennis, convinti che quella che sta nascendo sia un’era che resterà nella storia come quella della rivalità tra Alcaraz e Sinner. Un po’ come fino a qualche anno fa si viveva nell’era dei big three: Federer e Nadal hanno ormai appeso la racchetta al chiodo, mentre Djokovic sta resistendo anche se fatica a tenere il passo dei due grandi protagonisti. Saranno loro a segnare il futuro del tennis anche secondo Miguel Diaz Roman che vede i benefici che la rivalità tra lo spagnolo e l’italiano potrà portare a tutto il movimento.