Catastrofe Bagnaia: guai seri per la Ducati

L’amarezza del pilota due volte campione in MotoGP: “Non ha praticamente funzionato niente”. Cosa è successo in Thailandia

Bagnaia è atteso tra i grandi protagonisti del mondiale MotoGP 2025 ormai alle porte. Non solo, è anche uno dei grandi favoriti alla conquista del titolo piloti, dopo il secondo posto pieno di rimpianti conquistato l’anno scorso.

Il tre volte campione del mondo, la prima in Moto 2, è arrivato appena dieci punti dietro Jorge Martin, nonostante abbia vinto quasi il quadruplo (11 contro 3) dei Gran premi portati a casa dal madrileno. Che dovrebbe farcela per il GP dell’anno, in Thailandia, anche se sarà da capire in quali condizioni potrà presentarsi all’appuntamento dopo la caduta nel primo giorno di test a Sepang, con annessa operazione alla mano destra.

Test di Buriram, day-1 | Bagnaia deluso: “Non ha funzionato nulla”

Martin è stato costretto a saltare gli importantissimi test di Buriram (conclusisi ieri), effettuati invece regolarmente da Pecco Bagnaia in sella alla sua Ducati. Purtroppo per il torinese, con riferimento al day-1, sono stati molto deludenti.

Ad ammetterlo è stato lo stesso vicecampione: “È stata una giornata sfortunata, non ha praticamente funzionato niente – le sue parole riportate da ‘Motori Online’ – La fortuna è che dall’altro lato del box, da Marc, abbiamo avuto indicazioni positive.

Tante cose non hanno funzionato a livello meccanico, questo ci ha costretto a stare molto tempo fermi ai box per un’ora e mezza”.

Bagnaia quinto nel secondo giorno di test: Marquez velocissimo e chiude ancora primo

Nel secondo e ultimo giorno non è andata tanto meglio per Bagnaia, il quale ha chiuso con il quinto tempo. Velocissimo, invece, il suo nuovo compagno nel team Ducati Ufficiale Marc Marquez. Lo spagnolo si è confermato in cima alla classifica dei tempi, miglior crono con 1’28″855, ossia 3 decimi in meno rispetto a quello del giorno precedente e, come sottolinea ‘formulapassion.it’, appena 15 centesimi in più del record della pista stabilito proprio da Pecco Bagnaia nel 2024.

Marquez sposta le pressioni su Bagnaia: “Rimane il favorito”

Velocissimo in pista, molto cauto ai microfoni. Marquez è un grande stratega e, al termine dei test thailandesi, ha spostato tutta la pressione addosso al suo compagno nonché rivale, almeno per quanto riguarda il primo GP che si correrà proprio a Buriram il prossimo 2 marzo: “Oggi ho fatto il time attack perché me l’ha chiesto il team – le sue parole – Però non sono io il favorito per la vittoria qui, quello rimane Pecco. Io sono secondo”.