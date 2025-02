Ferrari furiosa, confessione clamorosa: hanno rubato

Svelato tutto in diretta, rabbia a Maranello. Inviata una lettera: “Vi vedremo nei nostri specchietti la prossima stagione”

Ferrari furiosa, ma nel presente totalmente concentrata sul prossimo Mondiale di Formula 1. La ‘Rossa’ ha fatto all-in su Lewis Hamilton per tornare a vincere quel titolo Piloti che manca ormai dal 2007, quando trionfò Kimi Raikkonen.

Il primo discorso di Hamilton… In italiano!

“Grazie a tutti per il caloroso benvenuto”. È iniziato così, in italiano, il primo discorso dell’inglese ai membri del team nel suo debutto ufficiale a Maranello. “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con tutti voi – ha aggiunto – Ho sempre sognato di far parte di questa squadra. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare insieme a voi, grazie davvero”.

Maggiori chance anche per il titolo Costruttori

Con Hamilton aumentano anche le chance di prendersi il titolo Costruttori, che invece manca dal 2008. Cioè dal primo dei sette mondiali vinti dal neo quarantenne. L’anno scorso la Ferrari è arrivata seconda, dietro appena 14 punti dalla McLaren, per questo l’ingaggio dell’ex Mercedes fa ben sperare. Senza contare che il suo ‘secondo’, almeno sulla carta, resta uno dei migliori piloti della Formula 1 di oggi, quel Charles Leclerc che nutre le stesse ambizioni di Lewis.

Counting down the days 👊 pic.twitter.com/6aH8vbGviM — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 12, 2025

‘Rubato’ lo sponsor alla Ferrari

Il fanalino di coda della scorsa classifica Costruttori è stata la Sauber, penultima la Williams ormai lontanissima parente di quella scuderia che ha vinto e stravinto (9 mondiali Costruttori e 7 Piloti) tra gli anni ’80 e la metà degli anni ’90. Gli ultimi successi risalgono al 1997, quando fece doppietta.

A proposito della Williams, dove quest’anno correrà l’ex ferrarista Carlos Sainz, la figlia del fondatore Sir Frank Williams scomparso nel novembre 2021, ha svelato un curioso retroscena nel corso dell’intervista al podcast ‘What It Takes’.

Parlando di quanto fossero importanti le sponsorizzazioni in Formula 1, ieri ancor più di adesso vista la presenza del budget cup, in qualche modo comunque ‘aggirabile’, Claire Williams ha ricordato quando ‘rubarono’ alla Ferrari lo sponsor Martini offrendogli in cambio una livrea in linea con il loro brand, ossia con le strisce bianche, blu e rosse.

Claire Williams: “La Ferrari era inc***ata. Scrisse una lettera alla Martini in cui diceva…”

“Chiedevano di più di quello che gli italiani potevano offrire – la rivelazione della vicepresidente e vice Team Principal della Williams dal 2014 al 2020 – La loro livrea doveva essere quella, non potevano modificarla più di tanto. Noi in Williams, invece, gli avremmo lasciato carta bianca. Avevamo proposto noi di mettere le iconiche strisce su tutta la nostra.