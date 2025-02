Fiorentina, mistero centravanti: ecco chi sostituirà Moise Kean

L’ottimo rendimento della Fiorentina in questa stagione è stato spesso condizionato da quello di Moise Kean. Il centravanti viola ha segnato infatti il 37% delle reti della squadra di Palladino. Una percentuale importante e chiara che rappresenta al meglio il calcio della Fiorentina molto dipendente dai gol del suo numero 20. Una presenza fondamentale quella di Kean in campo che non sarà però a disposizione contro il Como vista la squalifica. Palladino quindi dovrà fare di necessità virtù inventandosi un nuovo n.9 vista l’assenza di un vero vice-Kean nella rosa gigliata. Il ballottaggio sembra allargato a 4 uomini, stando a quanto dichiarato da Palladino ma solo due di questi sembrano realmente in dualismo per il ruolo di punta seppur dovrebbero essere comunque entrambi titolari.

Fiorentina, ecco chi sostituirà Moise Kean

Nell’ultima conferenza stampa, svoltasi oggi, in vista del match di domenica contro il Como, mister Palladino ha parlato così dell’emergenza n.9 e di come sostituirà Moise Kean: “Ci sto ancora pensando, ho provato anche cose nuove. Non è facile sostituire Moise ma sia Zaniolo, che Beltran che Caprini e Gud sono tutte possibilità, anche se tutti sarebbero degli adattati. Chiunque giocherà in attacco, sarà adattato“. Un ballottaggio quindi apparentemente aperto a 4 nomi ma che in realtà è diviso tra Zaniolo e Beltran. Gudmundsson infatti è ancora fortemente debilitato dalla tonsillite, come confermato da Palladino e Caprini anche con la Primavera non ha quasi mai giocato in quel ruolo. Sarà quindi uno tra Zaniolo e Beltran a giocare dal 1′ minuto come centravanti. L’ex Atalanta anche nell’ultima esperienza con Gasperini ha occupato quella posizione seppur con compiti tattici diversi. Beltran invece ha sempre giocato da centravanti in Argentina, venendo poi adattato da trequartista o esterno in Italia per le difficoltà affrontate ad adattarsi al ruolo di 9 nel nostro campionato. Un ballottaggio quindi che vedrà fino all’ultimo Zaniolo e Beltran in candidatura per giocare da centravanti, con entrambi che in ogni caso dovrebbero comunque partire dal primo minuto.

Fiorentina-Como, la probabile formazione viola

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Fagioli, Folorunsho; Beltran. Allenatore: Palladino.