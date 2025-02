Giallo Anna Kalinskaya, l’ultima notizia è clamorosa

C’è un giallo che riguarda Anna Kalinskaya, tennista russa e fidanzata (o ex) di Jannik Sinner: l’ultima notizia è clamorosa

In campo le cose non le stanno andando certo bene. Eliminata anche a Doha, Anna Kalinskaya vive una vera e propria crisi sportiva che non riesce ad arrestare.

Il 2025 doveva essere l’anno del grande salto, con la tennista russa che si era posto l’obiettivo di entrare in top ten (soltanto sfiorata lo scorso anno) e di avanzare ancora verso la cima del ranking Wta. Propositi che per ora deve rimettere nel cassetto in attesa di tempi migliori. Tra problemi fisici e sconfitte sorprendenti, la Kalinskaya non ha ancora ingranato e non manca chi attribuisce alla relazione (finita o meno non è dato sapere) con Jannik Sinner.

Lei, come d’altronde fa anche lui, continua a mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata, anche se non riesce a sfuggire al gossip sul suo conto. Un gossip che riguarda, neanche a dirlo, proprio il suo rapporto con Sinner. I due da mesi ormai non si fanno più vedere insieme: che sia una scelta per preservare la privacy o la semplice conseguenza della fine della loro relazione è argomento molto dibattuto.

Anna Kalinskaya a Sanremo? Ecco la verità

Dibattuto per qualche ora è stata anche la presunta presenza a Sanremo, dove si sta svolgendo il Festival, di Anna Kalinskaya. Che la russa abbia scelto di trascorrere qualche giorno in Italia, approfittando dell’appuntamento musicale?

Il giallo è divampato mercoledì ed ha tenuto banco per qualche ora: la voce della presenza della tennista nella città ligure, con Sinner a Montecarlo, si è diffusa rapidamente, prima però che la realtà smentisse tutto. Nessun viaggio in Italia per la Kalinskaya, attualmente libera da impegni sportivi dopo l’eliminazione al torneo di Doha, ma soltanto una somiglianza (neanche tanto chiara a dire la verità) con Beatrice Valli, un’influencer che era presente proprio a Sanremo in occasione del Festival.

Giallo rientrato, anche se intorno alla tennista russa il mistero resta. È quello della sua relazione con Jannik Sinner sulla quale da mesi è calato ormai il silenzio più assoluto. Nessuno dei diretti interessati ne parla, tutti rifuggono dal rispondere alla domanda che invece sui media continua ad imperversare: sono ancora una coppia oppure no? Visto che la risposta difficilmente arriverà dai protagonisti, meglio concentrarsi sul campo e parlare di loro per i risultati che conseguono racchetta in pugno.