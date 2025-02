Ginocchio ko, tremendo infortunio: è emergenza totale

Mazzata tremenda, piove sul bagnato dopo lo scambio che ha sconvolto l’NBA: la situazione.

La trade che ha sconvolto l’NBA e l’intero mondo ad essa legata continua a far parlare, anche se indirettamente, di sé. Lo scambio tra Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers, che ha portato Luka Doncic a diventare un nuovo compagno di squadra di Lebron James e Anthony Davis a cercare nuove fortune in Texas, verrà probabilmente ricordato come una delle trade più importanti della storia recente della NBA.

E le motivazioni sono varie. Innanzitutto la rabbia dei tifosi dei Mavericks che hanno addirittura protestato fuori l’arena contro il general manager Nico Harrison. E poi per le motivazioni sportive che, inevitabilmente una trade del genere porta dietro. Su tutte la ricerca del titolo da parte dei Los Angeles Lakers, che forse con l’arrivo di Doncic riescono a fare quello step che mancava per provare definitivamente a portare il trofeo in California dopo quello nella “bolla” del 2020.

Ma come stanno andando? Lo sloveno ha giocato finora soltanto due partite con la maglia gialloviola, segnando 16 e 14 punti. Leggermente meno rispetto alla sua media, ma è chiaro che con Lebron James al suo fianco le palle disponibili sono inevitabilmente meno. E i Dallas Mavericks? Non arrivano buone notizie dalla sponda texana.

Mavericks, emergenza infortuni: la situazione

Piove sul bagnato in casa Dallas Mavericks. Dopo la trade che ha sconvolto tutto l’ambiente texano, le notizie non sono migliorate. Anthony Davis si è già infortunato, riportando uno stiramento all’adduttore che lo terrà fuori dal campo per un mese. Una mazzata tremenda per i Dallas Mavericks per i quali, però, non è finita qui.

Oltre all’ex Lakers si è infortunato anche Daniel Gafford, che ha subito una forte distorsione al ginocchio destro e verrà rivalutato nelle prossime settimane. I Mavericks perdono quindi un uomo da 12 punti, 7 rimbalzi e un assist di media. Situazione devastante che si aggiunge a quella di Dereck Lively II e Dwight Powell. Una vera e propria emergenza infortuni per la squadra texana che, allottavo posto in classifica della Western Conference, rischiano di scivolare in fondo e di perdere chance di qualificazione ai playoff o, quantomeno, al prossimo play-in.

Attenzione, quindi, alle prossime settimane, perchè la pausa dell’All-Star Game potrebbe rimettere alcune situazioni, tra cui quelle degli infortunati, a posto.