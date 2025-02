Hamilton spiazza la Ferrari: il discorso è inaspettato

Le prime parole di Lewis Hamilton hanno fatto il giro del mondo. Ecco quello che ha detto il pluri-campione del mondo

Il conto alla rovescia per la Formula 1 viaggia spedito e i tifosi di tutto il mondo sono in attesa spasmodica per uno dei Mondiali più attesi di sempre. Mai nella storia recente c’era così tanta bagarre ai nastri di partenza, abituati ad una vittoria scontata di Verstappen nella maggior parte dei casi.

Stavolta invece ci sono almeno tre Scuderie che lottano per il titolo iridato, a partire naturalmente sempre dalla RedBull di Max Verstappen, reduce da quattro mondiali vinti di fila. Ciò non toglie però le alte aspettative su McLaren e naturalmente Ferrari.

Ferrari, Hamilton prende la parola: cos’ha detto

Lewis Hamilton è stato il grande colpo in casa Ferrari, un passaggio già reso ufficiale ad inizio 2024 ma diventato effettivamente tale da gennaio 2025. Il britannico ha lasciato la Mercedes per realizzare quello che a detta sua è un vero e proprio sogno.

Hamilton ha parlato in lingua italiana, aiutato da testo sul cellulare, facendo impazzire i tifosi della Rossa: “Ciao a tutti, grazie per il vostro caloroso benvenuto. Sono molto felice di iniziare la nuova avventura con tutti voi, qui alla Ferrari. Ho sempre sognato di far parte di questa squadra. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare insieme a voi, grazie”