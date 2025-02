Torino, Vanoli mastica amaro: “Perdere così fa male…”

Il tecnico granata, Paolo Vanoli ha parlato a DAZN, dopo la sconfitta del suo Torino contro il Bologna.

Perdere in questa maniera fa male.

“C’è un grosso rammarico. È un peccato perché abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra importante. Perdere così è fastidioso. Se devo fare un appunto alla squadra, nel primo tempo dovevamo essere più lucidi nell’ultimo passaggio. Abbiamo sbagliato alcuni gol incredibili. In questi match certi episodi fanno la differenza: noi dobbiamo crescere, mi la prestazione, ma siamo delusi per il risultato“.

Qualche recriminazione sul rigore?

“Casadei era solo alla sua prima partita e secondo me è stata ottima. In quel caso si è perso l’inserimento, ma anche Pobega è stato furbo. Abbiamo perso per un rigore e un autogol, nel finale avremmo dovuto essere più lucidi. È un passo che fa parte della nostra crescita. Noi siamo sulla strada giusta e l’abbiamo dimostrato anche stasera. Episodio che succede, ma la prestazione è quella giusta“.

Casadei vi ha dato tanto sui duelli aerei: può diventare una variante?

“Stasera ci serviva proprio quello. Il campo non era in perfette condizioni e anche loro hanno deciso di andare molto diretti. Noi siamo una squadra in po’ più da palleggio e lui è un ragazzo che ci dà molto per quello e come fisicità. Ha fatto una buona partita“.

Elmas, Vlasic e Adams possono coesistere?

“Elmas è un giocatore importante, lo ha dimostrato a Napoli. Ha avuto questo piccolo stop nella crescita in Germania e ora serve pazienza per essere inserito. Non tando sul piano tecnico-tattico, quanto su quello fisico. Quando è entrato stasera, ha dimostrato le sue qualità. Sicuramente ci può dare qualcosa in più sotto l’aspetto offensivo“.