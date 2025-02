Inzaghi in ansia: scelte dimezzate! E c’è un grande dubbio

E’ un mix tra apprensione ed ottimismo a caratterizzare la marcia di avvicinamento dell’Inter al Derby d’Italia contro la Juventus previsto per domenica sera.

Le preoccupazioni derivano dal non avere ancora accolto nel lavoro di squadra un interprete chiave come Marcus Thuram, uscito malconcio dall’ultima sfida di campionato alla Fiorentina per una contusione alla caviglia non ancora riassorbita del tutto.

Un’emergenza in fase avanzata che coinvolge anche Marko Arnautovic, match winner contro i viola ma ancora acciaccato al punto da non essere ancora stato riaccolto dal lavoro di gruppo.





SCELTE DIMEZZATE IN ATTACCO

Una situazione che di fatto dimezzerebbe le scelte a disposizione di Simone Inzaghi in vista di una sfida che potrebbe risultare decisiva nella corsa scudetto, soprattutto in considerazione dell’altro scontro diretto che vedrà impegnata la capolista Napoli sul campo della Lazio di Baroni.

L’ottimismo di cui sopra arriva però dalle valutazioni approfondite svolte dallo staff medico nerazzurro rispetto alle condizioni dei sue attaccanti, soprattutto per quanto riguarda il numero 9 che nonostante il colpo subito non ha riportato alcun genere di lesione e dunque ha buone prospettive di recupero in vista della gara dello Juventus Stadium.





UN GRANDE DUBBIO

Se il percorso di recupero dovesse procedere secondo le previsioni, Inzaghi avrebbe le scelte di formazione sostanzialmente già predisposte, ad eccezione di quella riguardante il leader arretrato. La grande prestazione di Acerbi contro un avversario scomodo come Kean ha di fatto rimesso il centrale italiano in lizza per riconquistarsi la maglia da titolare che ne aveva sempre contraddistinto l’esperienza in nerazzurro quando le sue condizioni fisiche lo hanno supportato. Il ballottaggio con De Vrij terrà presumibilmente banco sino alle ore immediatamente antecedenti alla sfida di Torino.