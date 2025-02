Milan, turnover a sorpresa: ecco chi potrebbe partire dalla panchina col Verona

La sconfitta di mercoledì contro il Feyenoord potrebbe aver lasciato degli strascichi in casa Milan. La sensazione è che i rossoneri dovranno compiere un’impresa al ritorno per superare gli olandesi e guadagnarsi il passaggio al prossimo turno della Champions League. E questo non tanto per la situazione di punteggio, quanto per le difficoltà che la squadra sta incontrando anche nell’amalgamarsi. Basti pensare che dopo un’ora, Sergio Conceicao ha optato per l’impopolare scelta di escludere dagli undici in campo Christian Pulisic. Proprio l’americano che è stato uno dei migliori, se non il migliore della stagione rossonera finora.

Milan, Pulisic out anche a Verona?

L’esperimento dei Fab Four, là davanti è fallito almeno per ora. E non per la questione dell’equilibrio che sembrava il maggior problema, quanto perché i quattro giocatori offensivi del Milan, Pulisic, Leão, Felix e Gimenez non hanno trovato la chiave per l’intesa. Per il Feyenoord mercoledì sera è stato abbastanza agevole respingere gli attacchi rossoneri.

In vista della gara di ritorno però il tecnico lusitano del Milan sta pensando a dei cambi a Verona. Forse delle prove. Infatti contro gli scaligeri potrebbe accomodarsi in panchina proprio Pulisic. Una bocciatura o turnover? La risposta la avremo solo martedì quando i rossoneri accoglieranno il Feyenoord a San Siro. Allora vedremo la formazione e capire se effettivamente il progetto “Fab Four” è già naufragato.