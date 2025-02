Serie A: la Dea torna a casa agguerrita, il Diavolo sorride a un trend, la Vecchia Signora punta alla Champions

In questa scoppiettante 25esima giornata di Serie A, non mancano i match da attenzionare. Archiviati i turni di andata dei Playoff Uefa, le nostre Italiane tornano in campo per strappare punti fondamentali nella scalata della massima divisione nazionale.

Si parte con uno scontro che nei precedenti più recenti ha rivelato essere più insidioso del previsto. L’Atalanta si prepara ad accogliere i rossoblu di Nicola al Gewiss Stadium, sabato alle ore 15.00. I bergamaschi puntano ad accorciare la distanza dall’Inter, mentre gli isolani si godono l’ultimo successo interno a spese dei ducali. Gli uomini di Gasperini tornano in patria carichi a molla, dopo una trasferta europea colma di proteste e ammonizioni, a maggior ragione contro un Cagliari che a Bergamo si è aggiudicato ben 3 degli ultimi 5 incontri in Serie A.

Che parte favorita la squadra di casa, si evince dal segno 2 bancato da Planetwin365 a 6.50, come Bet365 e Sisal. Non sorprenderebbe un duello carico di emozioni: ragion per cui il Goal, verificatosi in 3 dei 5 scontri più recenti, è valutato da Planetwin365 a 1.72, come Eurobet, a differenza di Betfair (1.68). In quest’ottica, l’Over 2.5 è dato a 1.55 da Planetwin365, come Better e Bwin. In linea con questo scenario valutiamo il Multigol 3-4, proposto da Planetwin365 a 2.32, da Eurobet a 2.30 come Better.

Non torna in patria più sorridente il Diavolo, reduce da un 1-0 esterno in quel di Rotterdam. Il Feyenoord ha messo a segno il primo dei due round previsti nei Playoff di UCL, ma è tempo per i rossoneri di focalizzarsi sulla prossima gara di campionato. Sabato alle ore 20.45 a Sansiro è in arrivo il Verona, insieme a un trend che illumina il cammino degli uomini di Conceição: le ultime 8 gare sono state tutte vinte dai meneghini! Diavolo verso il nono successo consecutivo?

Il Milan parte col favore dei pronostici, basti pensare che una vittoria del Verona vale la quota di 8.75 su Planetwin365 e Snai, mentre Bwin si ferma a 7.75. Osservando i pronostici parrebbe che nessuna delle due compagini rimarrà a bocca asciutta, con la giocata “Goal” bancata a 1.85 su Planetwin365, Goldbet e Sisal. Un primo goal entro i primi 15’ di gioco è dato a 2.59 da Planetwin365, a 2.50 da Eurobet e a 2.55 da GOldbet

Non tarderà ad arrivare il Big match di domenica sera alle ore 20.45: l’Alliaz Stadium spalancherà le porte al Derby d’Italia. I bianconeri, forti dell’unica vittoria italiana in Europa, ospiteranno l’Inter per uno scontro che si preannuncia esplosivo. È evidente il peso specifico che abbiano i tre punti in palio per l’andamento del campionato: per i campioni d’Italia si tratterebbe di restare al passo della capolista in attesa del decisivo scontro diretto. La Vecchia Signora ha invece la chance di rientrare nella corsa alla prossima Champions, tenuto conto che la Lazio – quarta a +2 – affronta proprio il Napoli.

Dal momento che sono state ben 3 le X nelle ultime 5 sfide tra Juventus e Inter, l’ipotesi di veder registrare un secondo pareggio stagionale non è così remoto, ma resta comunque favorita l’Inter, data vincente a 2.26 da Planetwin365, a 2,25 da Sisal e a 2,20 da Eurobet. Da 5 match a questa parte si è sempre registrato un successo della formazione di casa o un pari: la Doppia Chance 1X è proposta a 1,59 da Planetwin365, a 1,58 da Bwin e 1,60 da Snai. Attenzione al Gol, esito concretizzatosi nelle ultime due sfide sotto la Mole. L’ipotesi che entrambe le squadre a segno vale la quota di 1,75 per Planetwin365, Goldbet e Lottomatica.