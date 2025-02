Alonso incastrato: è proprio lui nel video

Il pilota spagnolo ex Ferrari, dal 2023 all’Aston Martin’, ha ‘debuttato’ al Festival di Sanremo. Le immagini parlano chiaro

È lui o non è lui… Certo che è lui: Fernando Alonso. Non in pista, ma pur sempre all’interno di una macchina, rigorosamente una Aston Martin. Che sia l’inizio, o meglio il prosieguo di una nuova carriera? Chissà, anche se ha la faccia giusta per avere successo anche in quel mondo, lontanissimo dal mondo della Formula 1.

Fernando Alonso a Sanremo. Nessuna fake news, il pilota spagnolo è virtualmente salito sul parco dell’Ariston. Già, perché lui è l’autista che accompagna Francesca Michielin nella clip della canzone che la cantautrice veneta ha portato al Festival quest’anno condotto da Carlo Conti.

Alonso attore, ebbene sì. Il 43enne di Oviedo è apparso per un cameo nel video ufficiale di ‘Fango in Paradiso’, brano composto insieme a Davide Simonetta e Alessandro Raina. Alonso è al volante di una Aston Martin e ‘scorta’ la Michielin, che ricordiamo essere una fan del due volte campione del mondo.

Michielin ‘pazza’ di Alonso: nel 2018 gli ha dedicato una canzone

Tanto che nel 2018, più o meno quattro anni dopo l’addio alla Ferrari, gli dedicò persino una canzone, intitolata per l’appunto Alonso.

Questa la prima parte del testo:

Adesso dove sei

Dimmi se tornerai

Ti piace ancora Quello che fai

Mentre gli altri vincono, io

Penso a te come stai

Mi dispiace non vederti felice mai

Esultare mai

Ma io ti verrei a trovare

Mi farei anche le Asturie a piedi per dirti che

Per me rimarrai sempre speciale

Il più speciale

La nuova canzone della Michielin parla di disillusione e di dolore per una relazione ormai finita:

Dopo centomila lacrime

Le grondaie cadono

Non so se vorrei rifarlo da capo

Quasi speravo tu mi avessi tradito

Ti avrei scritto tutto in un messaggio

Ma non sapevo se ero in grado

Mi hai fatta piangere fuori dallo stadio

Ma avrei voluto fosse tutt’altro

E va bene

E va bene

E va bene così

Da Cars alla clip di Fango in Paradiso: i ‘fuoripista’ dello spagnolo

Va detto che Alonso non è nuovo a questi ‘fuoripista’. Nel 2011 (con Hamilton) e nel 2017 prese parte al doppiaggio di Cars 2 e Cars 3.

Si appresta a iniziare la ventiduesima stagione in Formula 1, forse l’ultima prima del ritiro

A 43 anni e dopo una lunghissima carriera, Alonso può in sostanza permettersi di fare quel che vuole. Il focus principale rimane però sulla Formula 1, dove si appresta a disputare la sua 22esima stagione. Forse anche l’ultima nel circus, perlomeno da pilota.

Uno dei piloti con maggior seguito negli ultimi vent’anni, in carriera Alonso ha vinto 2 Mondiali, entrambi con la Renault e il primo avendo solo 24 anni (è un record), corso 404 Gran premi e ottenuto 32 vittorie. 22 le pole position, 106 in podi e un totale di 2.337 punti conquistati. Numeri incredibili destinati ad aumentare nel 2025.