Assurdo Sinner, l’ultima notizia lascia di stucco

Arriva la notizia su Jannik Sinner che lascia realmente di stucco: il dato non può che lasciare i tifosi a bocca aperta

Pronto a tornare in campo e magari a vincere. Pochi giorni e Jannik Sinner tornerà nuovamente a giocare al torneo di Doha, quasi tre settimane dopo il successo agli Australian Open.

Un periodo di riposo insolitamente lungo in questa parte di stagione, ma necessario per il tennista altoatesino che a Melbourne ha pagato lo scotto anche di un virus che ha colpito prima lui e poi tutto il suo staff. Serviva staccare la spina e lo ha fatto il numero 1 al mondo, ora però pronto a riprendere il suo cammino da autentico fenomeno del tennis.

Un fenomeno che non si è fatto fermare neanche dalla preoccupazione per il caso doping: da quasi un anno convive con questo problema Sinner, ma in campo nessuno se n’è accorto. Così è arrivato non soltanto il primo posto nel ranking, ma anche vittorie in sequenza, compresi due Slam (Us Open e il secondo trionfo in Australian). Una serie di successi che ha consentito a Sinner di infrangere un record.

Sinner, miglior numero 1 della storia: ecco il dato

Numeri alla mano, infatti, il 23enne altoatesino è il miglior numero 1 della storia del tennis per percentuali di vittorie ottenute.

Da quando si è preso il primo posto nel ranking (dopo il Roland Garros 2024), ha ottenuto 47 vittorie su 50 incontri disputati, con una percentuale del 94%. Nessuno nella storia del tennis ha avuto un rendimento tale: dietro Sinner ci sono campioni come lo svedese Bjorn Borg (91,9%) e lo statunitense Jimmy Connors (90,1%). Per loro però ci sono più partite disputate: 136 vittorie e 12 sconfitte per Borg, mentre Connors è arrivato a 408 partite vinte e 45 perse.

In questa classifica trova spazio anche Ivan Lendl al quarto posto con l’89,2%, poi Roger Federer con l’88,5% e John McEnroe con l’86,9%. Un potenziale avversario di Sinner a Doha come Novak Djokovic è settimo in questa particolare graduatoria: per lui le vittorie da numero uno sono state l’86,1% dei match disputati. Dopo il serbo trovano posto in top ten anche Rafa Nadal (85,9%), Pete Sampras (83,1%) e Stefan Edberg (82,5%).

Con i suoi 23 anni, Jannik Sinner quindi ha infranto ogni record e vuole continuare ad allungare la sua striscia vincente. Per farlo è pronto a scendere in campo a Doha dove lo attendono rivali di primo livello: oltre a Djokovic, nella entry list compare anche Carlos Alcaraz, il vero grande rivale dell’italiano.