Atalanta, Gasperini: “Oggi ci è mancato lo spunto”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così in conferenza stampa dopo lo scialbo pareggio 0-0 in casa contro il Cagliari, concentrandosi anche sulle condizioni di Kolanisac e Lookman: “Kolasinac è più recuperabile di Lookman, abbiamo due giorni per valutarli, l’assenza di Lookman è pesante. Soffriamo tremendamente l’assenza degli attaccanti, chi si alterna in queste situazioni è straordinario, tutti si adattano. Quando torneremo in condizioni normali vedremo il percorso da fare. Anche oggi ci sono stati degli episodi, come il colpo di testa di Posch sul gol annullato, è da rivedere“.

Il 4-2-3-1 può essere un’alternativa: “Stiamo provando un po’ di tutto. Quando sei in difficoltà cerchi sempre di trovare soluzioni“.

I tempi di recupero per gli infortunati: “Kolasinac e Lookman si sono allenati abbastanza bene in differenziato, proveremo un po’ nei prossimi giorni. Maldini ancora in disparte, vedremo quando potrà ricominciare a muoversi“.

Atalanta, Gasperini a DAZN

Così invece il tecnico della Dea ai microfoni di DAZN: “I punti si potevano ottenere anche così, in questo periodo siamo un po’ in difficoltà numerica in attacco. Facciamo più fatica a vincere le partite soprattutto in casa nonostante il lungo dominio, poi viene fuori questo risultato. La qualità del gioco è stata molto buona, non siamo poi così in tanti fuori ma manca solo Lookman e Kolasinac. Dobbiamo prendere atto che siamo così che qualche volta in questo tipo di partita facciamo fatica a concretizzare. Siamo usciti in questo modo da questo mese e facciamo qualche fatica in più, ma la squadra piano piano finirà bene il girone di ritorno“.

Su Lazio-Napoli e Inter-Juventus: “Per lo Scudetto? Noi ci crediamo e cercheremo di fare di tutto per vincere“.

Sulla Champions: “Ci teniamo tanto soprattutto per come è finita l’andata, hanno qualità tecniche e atletiche. Dobbiamo fare dei gol, vincere la partita non basta e si è complicata con quel finale. Dobbiamo cercare di fare di tutto per superare il turno, un turno che alla vigilia era alla nostra portata“.