L’Atalanta alza la voce, Luca Percassi: “Subito un danno gravissimo!”

La polemica dell’Atalanta dopo la gara di Champions League per a Bruges contro la squadra belga a causa del discusso calcio di rigore. Il penalty che ha deciso la gara è stato duramente contestato dalla società nerazzurra. Nel post-partita di Champions League era stato Gian Piero Gasperini ad alzare i toni nei confronti della direzione arbitrale e della nuova direzione che ha preso il calcio nella valutazione dei contatti fisici. Oggi, la protesta dell’Atalanta è stata ripresa anche dall’amministratore delegato della Dea, Luca Percassi.

Le dure parole dell’AD dell’Atalanta

Prima dell’inizio della sfida di campionato al Gewiss Stadium contro il Cagliari, l’Amministrato Delegato della società bergamasca è tornato proprio sulla gara di Champions League. Sul rigore contestato Percassi è stato durissimo: “È un errore gravissimo quello che abbia subito a Bruges. Ci ha creato un grave danno ed è un vero peccato. Tutti abbiamo visto l’episodio, si chiude qui quella cosa e pensiamo a questa gara contro il Cagliari. Martedì, poi, sarà difficile. Ma speriamo che quell’episodio non risulti decisivo per la qualificazione. Tutte le partite sono importanti e tutti i punti sono determinanti. Il campionato è ancora molto lunga e questa sarà una gara difficile contro un Cagliari che è sempre ben messo in campo. Sarà una gara molto difficile e tosta”.