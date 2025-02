Bomba Verstappen, addio Red Bull: c’è l’annuncio

Una vera e propria bomba quella che riguarda Max Verstappen e il suo possibile addio alla Red Bull: l’annuncio stravolge la Formula 1

Dominatore incontrastato delle ultime stagioni, quattro volte campione del mondo consecutivamente: Max Verstappen è il personaggio principale della F1 moderna. Il 2025 lo vede partire non più da favorito, forse per la prima volta dopo anni, e c’è curiosità nel capire quel che riuscirà a tirare fuori da una Red Bull che le indiscrezioni raccontano meno competitiva rispetto a McLaren e Ferrari.

Servirà la prova della pista, ma dovessero essere confermate le anticipazioni, per la scuderia austriaca potrebbe aprirsi un problema che va al di là della mancata possibilità di difendere il titolo piloti. È risaputo, infatti, che nel contratto di Verstappen è presente una clausola che gli consentirebbe di risolvere l’accordo e andare quindi in un’altra scuderia. Una ipotesi che spesso viene tirata in ballo: che la Mercedes ci abbia provato è cosa nota e confermata dallo stesso Toto Wolff, ma nelle ultime settimane si è parlato con insistenza anche di un presunto tentativo della Aston Martin.

La scuderia inglese avrebbe messo sul piatto una cifra faraonica, si parla di un miliardo di sterline, pur di ricostituire la coppia formata da Verstappen e Newey. Su questa ipotesi però arriva l’annuncio di Christian Horner.

Verstappen all’Aston Martin: l’annuncio di Horner

In un’intervista presente sul sito del festival di Goodwood, il team principal della Red Bull ha voluto parlare anche delle tante voci che circondano il futuro di Max Verstappen ed in particolare di quella che lo vuole nel mirino dell’Aston Martin appunto.

“Verstappen ha un rapporto aperto con tutta la squadra e si discute, come in ogni collaborazione: ha chiarito qual è la sua posizione verso la squadra. Se ne parla sempre a porte chiuse. È tutto normale“. Horner non nega l’interesse di altre scuderie verso l’olandese: “È normale perché è un talento eccezionale, si può immaginare che sia in cima alla lista di tutti i team“.

Tra interesse e trattativa però c’è una differenza molto netta e su questo Horner è molto chiaro, smentendo tutte le voci sull’Aston Martin: “Ci sono stati molti rumors, e quando sono così pubblici tendono a essere meno credibili – la frase che spegne tutte le notizie –. Le cose serie di solito si fanno dietro le quinte, non attraverso i media“. Insomma, se davvero gli inglesi volevano Verstappen non lo avrebbero fatto sapere ai quattro venti. Forse si può leggere così anche la smentita arrivata dal portavoce della stessa Aston Martin: che qualcuno si sia lasciato sfuggire qualcosa di troppo?