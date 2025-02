Conte, urlo strozzato da Dia all’87’: 2-2 con la Lazio. Ora l’Inter può superare il Napoli

Colpo solo sfiorato da Conte all’Olimpico di Roma: il suo Napoli, orfano dell’infortunato David Neres, ma che ha riaccolto il ritorno di Alessandro Buongiorno in difesa, ribalta la Lazio sul 2-1, ma poi si fa raggiungere sul pareggio nel finale per il gol di Dia. L’Inter ora può superare gli azzurri in vetta alla classifica, qualora dovesse battere la Juventus domani sera.

Succede tutto nel giro di 7 minuti nel primo tempo: prima Provedel lancia lungo, Rrahmani respinge corto sui piedi di Isaksen che si inventa un eurogol da 30 metri, con leggera deviazione che spiazza Meret. Ma sette minuti dopo ecco il pari partenopeo: lancio errato di Provedel, McTominay si avventa sul pallone e serve subito Raspadori, scambio veloce con Lukaku, finta e sinistro che s’infila tra le gambe del portiere.

Da segnalare poi l’infortunio per il Taty Castellanos nella Lazio: a metà primo tempo l’argentino, dopo uno scontro di gioco, è stato costretto all’uscita dal campo, con Noslin che è entrato al suo posto.

Nella ripresa Isaksen si divora il raddoppio su una discesa in fascia di Nuno Tavares. Dieci minuti dopo, al 65′, ecco il secondo gol del Napoli: a destra scende Politano, palla in mezzo respinta da Gila, Marusic involontariamente infila la porta difesa da Provedel. Brivido per Conte un minuto dopo: Zaccagni fa 2-2 immediato in rovesciata, ma al momento del colpo di testa di Pedro era in fuorigioco e dunque la rete viene annullata. Quando la partita sembra incanalata verso il successo azzurro, ecco il 2-2: Zaccagni serve Dia, conclusione angolata di sinistro che non lascia scampo a Meret.