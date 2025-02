Federer, succede davvero: l’annuncio lascia di stucco

Roger Federer torna in campo? Arriva l’annuncio inaspettato: coinvolta anche Serena Williams.

Roger Federer è stato uno dei profili più importanti nella storia del Tennis. Oltre a distinguersi in campo per talento e forma fisica straordinaria, il tennista svizzero ha sempre fatto prevalere al professionista l’uomo che è. Sempre molto rispettoso ed un vero esempio per gli appassionati di sport: un atleta capace di mescolare ambizione, sacrificio e dedizione insieme.

In carriera si è tolto grandi soddisfazioni ed è riuscito a tagliare traguardi inaspettati. Complessivamente ha vinto 118 titoli, cifra che lo vede al quinto posto nella classifica dei tennisti con più titoli vinti. Di questi, 103 solo nel singolare: dietro soltanto a Jimmy Connors. Nelle ultime ore, però, si vocifera un possibile ritorno in campo da parte dello svizzero ed Andy Roddick nel suo podcast “Served with Andy Roddick” ne ha parlato in maniera approfondita.

Tennis, Roddick: “Non so se Federer farà qualcosa”

Andy Roddick, ex tennista statunitense e numero 1 del mondo nel ranking ATP dal 3 novembre 2003 al 1º febbraio 2004, ha discusso nel suo podcast un tema che potrebbe rivoluzionare un torneo in particolare. Le polemiche a riguardo non sono state poche, tant’è che alcuni campioni hanno pubblicato un messaggio congiunto in cui si sono mostrati profondamente contrari al rinnovamento del torneo di doppio misto.

Il nuovo format del doppio misto degli Us Open, infatti, cambierà ed il torneo si giocherà prima degli altri tabelloni, con diversi giocatori in campo tramite delle wild card: di conseguenza, il sogno di rivedere in campo gente come Roger Federer potrebbe avverarsi, aumentando così la spettacolarità dell’evento.

A tal proposito, Roddick ha aperto all’ipotesi di rivedere in campo gente del calibro di Roger Federer e Serena Williams:

“Vi dirò una cosa: ci sono diversi giocatori che recentemente si sono ritirati. Non so se Roger Federer o Serena Williams faranno qualcosa, non so cosa stia facendo Rafa (Nadal, ndr) in questo momento”.

Pertanto, la possibilità di vedere anche Serena Williams di nuovo protagonista non è certamente tramontata. La tennista si è messa in luce grazie al sacrificio ed all’immenso talento che l’ha contraddistinta nel corso di tutta la sua carriera. Le 319 settimane, di cui 186 consecutive, come numero uno al mondo e terza nella classifica di tutti i tempi dietro a Steffi Graf e Martina Navrátilová dimostrano tutto ciò.