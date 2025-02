Hamilton, già strigliato: la Ferrari alza la voce

Il britannico accusa la tensione e viene ripreso dal team principal, ecco cosa è successo.

Continua la marcia di avvicinamento alla prima gara della stagione di Formula 1. Tra circa un mese i piloti scenderanno in pista per il primo appuntamento dell’anno per il Gran premio d’Australia. La tensione sale, soprattutto in casa Ferrari dove l’enorme cambiamento avvenuto ad inizio anno non può che portare una dose massiccia di stress.

Se da un lato, infatti, c’è la voglia e la consapevolezza di poter fare bene, dall’altro il rischio di non vincere nulla è concreto (e come potrebbe non esserlo, con altre 18 monoposto in griglia). Una situazione pericolosa che, soprattutto per Lewis Hamilton, necessita di tanta esperienza e di tanti momenti per rilassarsi e trovare la serenità giusta. Il processo di ambientamento del britannico in Ferrari procede step by step.

“Grazie a tutti voi per il caloroso benvenuto. Sono felice di iniziare questa nuova avventura in Ferrari. È sempre stato il mio sogno fare parte di questa squadra, non vedo l’ora di lavorare assieme a tutti voi”, ha detto Hamilton in uno dei tanti discorsi fatti ai membri della scuderia di Maranello.

Hamilton, Vasseur lo fotografa e lo riprende: la scena durante lo shooting

“Restare in una confort zone è più rischioso, perché se resti dove stai comodo poi va a finire che diventi più compiacente. Ho scelto di firmare per la Rossa seguendo il mio istinto: so di aver fatto la cosa giusta, anche perché mi ha permesso di rilanciare la sfida con me stesso e di pormi dei nuovi limite”, ha commentato ancora il britannico, di fatto analizzando i rischi di una scelta così importante a questo punto della sua carriera.

E allora ci ha pensato Fred Vasseur a stemperare la tensione. Nel corso di uno shooting il team principal Ferrari ha preso la macchina fotografica e ha iniziato a scattare foto ai due piloti. Durante questo siparietto Vasseur ha “strigliato” Hamilton dicendogli di sorridere. “Cerca di ridere di più, Lewis, sei troppo serio“, ha esclamato Vasseur.

Un siparietto che ha stemperato la tensione in un momento particolare per tutti i membri della scuderia Ferrari a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione.

“You can smile a bit, huh?” 😂 pic.twitter.com/08Ix1alHSb

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 12, 2025