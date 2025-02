Juventus, Motta carica: “Gara più importante della stagione”

Thiago Motta alla vigilia del derby d’Italia tra Juventus e Inter è intervenuto in conferenza stampa.

Come sta la squadra: chi sono gli infortunati? Kelly?

“La squadra sta bene e vincere fa sempre bene. Ho visto i ragazzi molto bene. Domani non ci saranno Kalulu, Douglas Luiz, Bremer, Milik, Cabal, invece recupereremo Cambiaso. Kelly sta bene“.

Quanto può essere importante la vittoria?

“Noi cerchiamo sempre la vittoria. Questo è il nostro lavoro e vogliamo arrivare alla vittoria. Dobbiamo meritare la vittoria e mettere tutte le nostre forze per competere contro una grande avversaria. Domani è una partita importantissima, forse la più importante del nostro campionato. Dobbiamo essere squadra per tutta la partita“.

Oggi è uscita la notizia di una cena di squadra. Che

“La cosa più importante è la prossima partita. Poi questa è una partita importantissima dove tutti sentiamo la pressione. Dobbiamo concentrarci al 200%. Abbiamo fatto la cena, perchè passiamo tantissimo tempo insieme. Questo è un privilegio poter vivere nel calcio. Poi il ristorante è per stare in un posto diverso e parlare di altre cose. Abbiamo un bel gruppo che vuole migliorare sempre“.

Ti senti sfavorito nella squadra di domani? Che cosa ci può dire sulle polemiche arbitrali?

“Rispetto le opinioni di Inzaghi. Io mi sento bene, perchè vedo i ragazzi bene. Ho grande energia e sono concentrato sulla partita di domani. Ho visto la squadra molto bene, mi sento tranquillo e vediamo domani se riuscirò a stare tranquillo. Dobbiamo fare le cose bene per meritare la vittoria“.

Ci sono troppe polemiche arbitrali?

“Gli errori ci sono stati e ci saranno sempre. Sono il primo io a sbagliare. Fa parte del gioco e va accettato. Domani ci saranno tre squadre e bisognerà aiutare gli arbitri. Come si aiutano gli arbitri? Senza simulazioni ed entrate violente. Siamo responsabili tutti di questo“.

Come sta Vlahovic? Potrebbe tornare titolare in una partita così importante?

“Quale partita non è importante? Tutte sono importanti. Quella di domani è la più importante. Noi siamo concentrati solo su domani e scenderà in campo la formazione che io ritengo migliore per battere l’Inter”.

Sulle tre vittorie consecutive?

“Spero ci sia continuità per tanto tempo. Dobbiamo migliorare su questo. Abbiamo ottenuto 3 vittorie in modo diverso. L’obiettivo è fare del nostro meglio per vincere la partita“.

Che cosa pensa delle parole di Veiga su Juventus-Inter?

“Domani dobbiamo vincere perché meritiamo la vittoria. Sia Renato che tutta la squadra, lo sanno molto bene. Poi è vero, siamo la Juventus, e la vittoria è un’esigenza. E noi vogliamo sempre vincere. Sempre. Anche quando perdono la partitella in allenamento. Sono sicuro che passano il pomeriggio che non stanno bene, e vogliono tornare in campo per vincere e stare meglio. Dobbiamo meritare la vittoria, fare le cose giuste, arrivare concentrati, esclusivamente sulla partita. Fase difensiva buona, squadra solida, aggressiva, che vuole aiutarsi, generosa. Fase offensiva: dinamismo, attaccare l’avversario, l’area di rigore, creare situazioni da gol, fare attenzioni alle transizioni perché nelle transizioni è molto brava. Palla ferma: lo sta facendo molto bene. Dobbiamo essere concentrati per alla fine dire: abbiamo meritato la vittoria, abbiamo vinto. Ecco il nostro obiettivo. Meritare la vittoria, non solo pensare che la vittoria arriverà“.

Koopmeiners ha preso bene la panchina col PSV?

“Sicuro di no. Tutti vogliono sempre giocare. Possono iniziare in 11 e vediamo domani, domani se inizia farà il suo lavoro come sempre, uguale se entra. È l’esempio positivo che voglio vedere sempre. Lui dà tutto anche quando non gioca. Questo lo dimostra anche quando entra per poi poter giocare la prossima. Vogliono essere tutti tra i titolari, ma la regola non permette di essere in più di 11. Giocano quelli che ritengo la migliore formazione, e gli altri che possono alzare il livello per competere“.